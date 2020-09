Eigentlich schien die Sache klar: Neun Monate nachdem der Berliner Senat auf Drängen von Verkehrs- und Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne) den Klimanotstand ausgerufen hatte, sollten am Dienstag konkrete Maßnahmen beschlossen werden.

Ein Verbot für Diesel in der Innenstadt ab dem Jahr 2030 stand ebenso auf dem Plan wie die Solarpflicht auf Dächern. Weitere Maßnahmen wie die Einführung einer City-Maut oder die Anhebung der Parkgebühren standen im Raum - alles für den Schutz des Klimas in der Hauptstadt.

Buchstäblich in letzter Sekunde - während der laufenden Sitzung des Berliner Senats am Dienstagvormittag - legte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sein Veto ein. Das berichteten mehrere Teilnehmer der zu diesem Zeitpunkt noch laufenden Sitzung übereinstimmend.

Nach einer gut einstündigen Diskussion wurde schließlich die Verschiebung des Pakets beschlossen. In vier Wochen will sich der Senat erneut damit befassen. Bis dahin sollen Gespräche auf Staatssekretärseben und mit den Fraktionen des Abgeordnetenhauses geführt werden.

Während es aus Kreisen der SPD bereits zu Beginn der Sitzung hieß, die Verabschiedung des Pakets sei alles andere als sicher, zeigten sich die Koalitionspartner von Grünen und Linken überrascht. In der Staatssekretärskonferenz am Montag habe es keinerlei Anzeichen für eine Verschiebung des Pakets gegeben, hieß am Dienstag.

SPD-Landesvorstand hatte sich bereits am Abend mit dem Thema beschäftigt

Tagesspiegel-Informationen zufolge hatte sich jedoch bereits am Abend zuvor der SPD-Landesvorstand mit dem Thema beschäftigt. Offenbar hatten die Sozialdemokraten ihren Kurs dort abgestimmt.

Grünen-Landeschefin Nina Stahr erklärte dazu via Twitter: "Der Regierende Bürgermeister hat die Maßnahmen zur Klimanotlage im Senat eben geschoben - das ist verheerend! Der Kampf gegen die Klimakatastrophe darf nicht länger verschoben werden - wir brauchen JETZT Maßnahmen. Da hätten wir uns Unterstützung von der SPD gewünscht und kein Ausbremsen." Und weiter: "Erst haben sie konkrete Maßnahmen eingefordert, dann haben wir sie mit ihnen abgestimmt und nun trauen sie sich auf einmal nicht mehr. Nur Mut Genossen, kämpft mit uns für die Rettung des Planeten!"

Für die seit dem Streit über Ausnahmen vom Kopftuchverbot in der vergangenen Woche erneut angespannte Koalition bedeutet der Schritt eine erneute Belastungsprobe. Die Grünen warfen Müller und der SPD vor, kurz vor der Entscheidung einen Rückzieher zu machen und Unstimmigkeiten nicht schon im Vorfeld benannt zu haben.

"Für die SPD ist Klimaschutz halt etwas, das man verschieben kann", erklärte ein Senatsmitglied der Grünen. Müller fehle es an "Steuerungsfähigkeit" und daran, "Prozesse richtig aufzusetzen und Klärungsrunden zu machen, bevor es auf die große Bühne kommt".

SPD-Kritik vor allem am Konzept der "Zero Emission Zone"

Inhaltlich hätten die Sozialdemokraten vor allem am Konzept der "Zero Emission Zone", also der schrittweisen Verbannung von Verbrennern aus der Innenstadt - Kritik geübt. Darüber hinaus habe Müller erneut seinen Vorschlag für ein 365-Euro-Ticket im Öffentlichen Personennahverkehr ins Spiel gebracht. Das wiederum lehnen die Grünen ab, auch mit Verweis auf die derzeitige Haushaltslage und Belastungen durch die Corona-Pandemie.

Kritik an den Plänen Günthers übte darüber hinaus - in der Annahme einer Verabschiedung des Pakets - die CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus. „Verbote und neue Zwangsgebühren schaffen noch lange keinen besseren Klimaschutz", erklärte deren verkehrspolitischer Sprecher Oliver Friederici. Er nannte die Pläne von Grünen-Senatorin Günther "unausgegoren und unsozial" und sagte, danach "dürften dann nur noch Autofahrer in die Stadt, die genügend Geld haben."

Mit Blick auf die von Günther geplante City-Maut für Autofahrer, die in die Innenstadt fahren wollen, sagte Frederici: "Berlin braucht mehr S- und U-Bahnen, keine Zwangstickets für alle Berliner. Damit will der Senat darüber hinwegtäuschen, dass er die BVG über Jahre unterfinanziert und sein Tarif-Versprechen von 2019 gebrochen hat. Dies ist einfach nur schäbig.“