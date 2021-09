Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr in Berlin und Brandenburg dürfen hoffen, von einer weiteren Ticketpreiserhöhung vorerst verschont zu bleiben. Nach Tagesspiegel-Informationen aus Verhandlungskreisen mehren sich die Anzeichen, dass die Tarife im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) zum Jahreswechsel nicht erhöht werden.

Der VBB-Aufsichtsrat – darin sitzen Vertreter der Länder Berlin und Brandenburg sowie der Brandenburger Kommunen – entscheidet in der Regel auf seiner Sitzung im September über Tariferhöhungen für das Folgejahr. Doch nun wurde die Sitzung des Gremiums kurzfristig verschoben.

Sie wird voraussichtlich erst im Oktober nach den Wahlen in Berlin und im Bund stattfinden. Auch wenn ein genauer Termin noch aussteht, könnte dem Vernehmen nach allein schon das spätere Datum die aufwendige Anpassung der Ticket- und Abopreise zum Jahreswechsel unmöglich machen.

In der Vergangenheit hatte sich Berlin eher gegen höhere Tarife gesperrt, während die Brandenburger Seite oft stark auf eine Anpassung drängte. Insbesondere die Kommunen hatten immer wieder höhere Preise gefordert. Anders als das Land Berlin seien sie nicht in der Lage, die Defizite ihrer Verkehrsunternehmen auf andere Art aufzufangen, so die Argumentation. Hinzu kamen die beträchtlichen Einbußen durch die Corona-Pandemie.

Doch ausgerechnet die Pandemie könnte nun zu einem Umdenken führen. Denn die Sorge besteht, die verbliebenen Abonnenten, die ihre Fahrkarten in den vergangenen eineinhalb Jahren oft deutlich seltener nutzen konnten, durch höhere Preise zu verschrecken.

Im Gegenteil: Geplant ist dem Vernehmen nach ein Zusatzpaket für Abonnenten, um die Dauertarife attraktiver zu machen. Was dies genau beinhalten könnte, sei derzeit Teil der Verhandlungen. Auf Anfrage wollte sich der VBB mit Verweis auf die laufenden Verhandlungen nicht zu dem Thema äußern.

Zuletzt hatte es zum vergangenen Jahreswechsel eine Tariferhöhung gegeben. Der Preis für ein Einzelticket für den Tarifbereich AB war seinerzeit um zehn Cent auf drei Euro gestiegen. Mit Ausnahme des Senioren-Abos, dessen Preis sich um zwölf Euro erhöhte, blieben die Abopreise in Berlin stabil.

In der rot-rot-grünen Koalition in Berlin will man, dass dies so bleibt. In einem Antrag an das Abgeordnetenhaus heißt es, dass zum Jahreswechsel 2022 keine Preise erhöht werden sollen. Auch der Berliner Fahrgastverband Igeb spricht sich gegen Tariferhöhungen aus: „In dieser Situation die Tarife zu erhöhen wäre das völlig falsche Signal“, sagte der Igeb-Vorsitzende Christfried Tschepe.