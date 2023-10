Neue Palästina-Demos angemeldet Polizeipräsidentin rechnet wegen Angriff auf Israel mit weiterer Zuspitzung in Berlin

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik blickt angesichts des Hamas-Terrors in Israel besorgt auf die aktuelle Sicherheitslage der Hauptstadt. „Es ist eine einzigartige Situation. Wir nehmen die Lage sehr ernst. Wir rechnen mit einer weiteren Zuspitzung“, sagte sie am Mittwoch dem Tagesspiegel.

Schutzmaßnahmen für jüdische Einrichtungen seien erhöht worden. Alle Objekte sollen nicht nur von den üblichen Wachleuten des Objektschutzes der Polizei, sondern immer wieder auch von Streifenwagen und zivilen Kriminalpolizisten angefahren werden.

„Das ist eine der schwierigsten Zeiten in meiner Amtszeit“, sagte Slowik weiter. „Die Herausforderung durch die Querdenken-Bewegung war nicht einfach. Aber in der Verantwortung für die gesamte Stadt, für die jüdischen Bürgerinnen und Bürger, ist es gerade am intensivsten.“

Palästina-Demonstrationen am Potsdamer Platz und am Brandenburger Tor geplant

Für Donnerstag und Samstag sind weitere Demonstrationen von Palästinenser-Organisationen angekündigt: einmal der Gemeinde der Palästinenser in Berlin mit 200 Teilnehmern und dem Titel „Solidarität mit der Zivilbevölkerung“ am Potsdamer Platz. Und am Samstag vom Zentralrat der Palästinenser in Deutschland am Brandenburger Tor und dem Motto „Frieden in Nahost“. Die Polizei prüfte noch, ob die Demonstrationen mit problematisch sein könnten, mit Blick auf möglichen Antisemitismus oder Unterstützung von Gewalttaten.

Mehrere pro-palästinensische Demonstrationen wurden in Berlin bereits verboten. Die Demonstrationen seien eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Es bestehe die Gefahr, dass es bei der Versammlung zu volksverhetzenden, antisemitischen Ausrufen sowie zu Gewaltverherrlichungen oder Gewalttätigkeiten komme, begründete die Polizei ihre Entscheidung. Sie verwies auf Erfahrungen auch in den vergangenen Tagen.

Am Samstag hatte das pro-palästinensische Netzwerk Samidoun den Angriff auf Israel gefeiert, indem es Süßigkeiten auf der Sonnenallee in Neukölln verteilte. Bereits im Frühjahr waren palästinensische Demonstrationen verboten worden, weil die Polizei volksverhetzende und antisemitische Parolen, Gewaltausbrüche und Gewaltverherrlichung erwartete. Gerichte bestätigten die Verbote.

Zuvor hatte es Ostern eine palästinensische Demonstration in Neukölln gegeben, bei der einzelne Teilnehmer antisemitische Parolen riefen, darunter Beobachtern zufolge auch „Tod den Juden, Tod Israel“. (Tsp, dpa)