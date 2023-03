Neuer Bürgermeister in Berlin-Spandau 100 Zuschauer können bei der Rathaus-Wahl dabei sein

Das neue Bezirksamt von Berlin-Spandau (250.000 Einwohner) wird noch vor den Osterferien gewählt: am Mittwoch, 29. März, 17 Uhr. Das berichtete der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel in seiner aktuellen Ausgabe und wurde nun auch von der scheidenden BVV-Chefin Ina Bittroff bestätigt. Neuer BVV-Chef soll Christian Heck, CDU, werden.

Die CDU um Spandaus Kreischef Kai Wegner stellt künftig drei Stadträte im Rathaus Spandau: Vize-Bezirkschef Frank Bewig wird künftig vermutlich neuer Bürgermeister, Thorsten Schatz könnte Baustadtrat bleiben, der dritte Name ist noch unbekannt (und auch nicht das Aufgabenfeld) - es soll aber diesmal auf eine Stadträtin bei der CDU hinauslaufen.

Die SPD um Spandaus Kreischef Raed Saleh stellt weiterhin zwei Stadträte: Das sollen vermutlich Carola Brückner (bisher Bürgermeisterin) und Gregor Kempert (bisher Soziales) bleiben.

Der sechste Stadtratsposten steht der AfD zu, die ihren Kandidaten Andreas Otti aber in 13 Wahlversuchen nicht durchsetzen konnte.

Den Grünen steht nach der letzten Wahl kein Stadtratsposten mehr zu, deshalb wird Gesundheits- und Jugendstadtrat Oliver Gellert im Rathaus Spandau ersetzt werden.

Wer dabei sein will

Nach der Wiederholungswahl im Februar findet wie im Spandau-Newsletter berichtet am 22. März zunächst nur eine Ersetzungswahl des Vorstandes statt. Über eine neue Bezirksbürgermeisterin oder einen neuen Bezirksbürgermeister sowie die Bezirksstadträtinnen und Bezirksstadträte fällt die Entscheidung eine Woche später. „Interessierte Besucher können nur nach Anmeldung auf den Tribünen die 15. BVV-Sitzung verfolgen. Die Platzkarten werden vom BVV-Büro namentlich vergeben. Knapp 100 Plätze stehen auf den Emporen zur Verfügung“, so BVV-Chefin Ina Bittroff. Bürgerinnen und Bürger können täglich ab 09:00 Uhr unter Telefon 902792204 bis zu vier Platzkarten reservieren. Der Zugang am 29. März erfolge nur nach erfolgreichem Abgleich mit der Namensliste. Der Ordnungsdienst im Rathaus wird von Dienstkräften der Polizei unterstützt werden.