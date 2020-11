Berliner Querdenker spalten sich ab

Die Zersplitterung der Coronaleugner schreitet voran. Die Berliner Gruppe von Querdenken hat abgekündigt, sich an diesem Mittwoch von der Gesamtbewegung zu lösen und eine neue Gruppierung namens “Menschen stehen auf” zu gründen. Grund sind interne Konflikte. Bereits in den vergangenen Tagen war die Gruppe merklich auf Distanz zu dem Stuttgarter Querdenken-Gründer Michael Ballweg gegangen. Dieser hat am Wochenende gemeinsam mit rechtsextremen Reichsbürgern an einem Arbeitstreffen im thüringischen Saalfeld teilgenommen - unter anderem traf er dort den selbsternannten “König von Deutschland”, Peter Fitzek. Ballwegs Bereitschaft, sich mit Reichsbürgern zu treffen, sorgte intern für Unmut. Neben der Berliner Gruppe spalten sich nun noch drei weitere Gruppen von Querdenken ab.