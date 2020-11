Abgeordnete der AfD-Bundestagsfraktion sollen am Mittwoch Demonstranten in das Parlament eingeschleust haben – obwohl der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble schärfere Sicherheitsvorkehrungen angeordnet hatte. Alles spricht dafür, dass die Störer über den AfD-Abgeordneten Udo Hemmelgarn in den Bundestag gekommen sind.

Ein Youtube-Stream aus dessen Büro zeigt drei Personen, zwei davon haben Abgeordnete im Bundestag bedrängt. Hemmelgarn selbst sagte dem Tagesspiegel, er kenne die Personen nicht. Ob die Personen über sein Büro für einen Besuch im Bundestag angemeldet worden sind, konnte er nicht sagen.

Der Youtuber bedankte sich aber in den Video bei der Mitarbeiterin des AfD-Abgeordneten, die ihn heute „gut versorgt“ habe. Später erklärte er, Hemmelgarn sei „der Herr, der einen von uns beiden eigenladen hat“. Hemmelgarn ist in der Vergangenheit wiederholt vorgeworfen worden, der Reichsbürger-Bewegung nahezustehen.

Bei dem Youtuber handelt es sich um einen rechten Medienaktivisten aus Dresden, die Frau neben ihm ist aus den Angaben zufolge aus dem Team des AfD-Youtubers Stefan Bauer. Auch der AfD-nahe, verschwörungsideologische Publizist Thorsten Schulte, bekannt als „Silberjunge“, war dabei.

Demonstranten bedrängten Abgeordnete im Reichstag

Vertreter anderer Fraktionen erklärten, der Vorfall sei erschreckend. Die Besuchsregelung sei aus Sicherheitsgründen eigentlich komplett ausgesetzt. Es könne auch nicht sein, dass Besucher ohne Abgeordneten oder dessen Mitarbeiter und ohne Kontrolle im Bundestag unterwegs seien und andere belästigen.

Das sei wegen der Corona-Auflagen verboten. Mehrere Abgeordnete haben dem Tagesspiegel berichtet, dass sie im Reichstag von Gegnern der Anti-Corona-Maßnahmen bedrängt worden seien. Am Mittwoch hat sich der Bundestag mit der Novelle des Infektionsschutzgesetzes befasst. Vor dem Bundestag kam es zu teilweise gewalttätigen Demonstrationen.

Mehrere Personen haben nach den übereinstimmenden Berichten Abgeordnete vor dem Plenarsaal bedrängt, eine Handykamera vor das Gesicht gehalten und wegen der Anti-Corona-Maßnahmen beschimpft. Der FDP-Politiker Konstantin Kuhle macht die AfD dafür verantwortlich, dass die Personen ins Gebäude gelangen konnten.

Abgeordnete schließen sich sicherheitshalber in Büros ein

Kuhle schrieb auf Twitter: „Ich empfinde diese Versuche der Beeinflussung des Stimmverhaltens als absolut unerhört.“ Die beiden Personen, die die Abgeordneten bedrängt haben, eine Frau und ein Mann, hätten einen Gästeausweis getragen. Daher müssten sie über eine Fraktion oder einen Abgeordneten angemeldet worden sein.

Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist von mindestens zwei Personen beschimpft worden, wie auf einem bei Twitter verbreiteten Video zu sehen ist. Aus Sorge, Abgeordnete könnten radikale Corona-Skeptiker ins Parlament einschleusen, hatte der Bundestagspräsident am Dienstag angeordnet, dass die Zugangskontrollen verschärft werden.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Katja Mast schrieb auf Twitter, eingeschleuste Personen hätten auch versucht, in Büros einzelner Abgeordneter einzudringen. „Ich bin fassungslos“, schrieb Mast. Freigewählte Abgeordnete zu bedrängen sei das Allerletzte.

Laut zwei Mitarbeitern im Bundestag haben sich Abgeordnete daraufhin in ihren Büros eingeschlossen. Einer dieser Mitarbeiter, Christian Storch, schreibt am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter: „Soweit sind wir schon: Im Bundestag laufen Menschen umher, die in Abgeordnetenbüros eindringen wollen, um da persönlich Druck zu machen [und] Abstimmungen zu verhindern.“ Auch er habe sich selbst eingeschlossen.

Der FDP-Abgeordnete Johannes Vogel forderte auf Twitter Konsequenzen. Es könne nicht sein, dass eine Fraktion oder Abgeordnete solchen Leuten Zugang zu den Verfassungsorganen geben, schrieb er. Dies behindere die Demokratie.

Die Abgeordneten können normalerweise sechs Personen mitbringen – ohne Anmeldung und Sicherheitscheck durch die Bundestagspolizei. Sie sind dann verantwortlich für die Besucher. Diese Regelung war für den Mittwoch auf Schäubles Weisung hin aufgehoben worden.

Jeder Besucher musste sich am Mittwoch bei der Eingangskontrolle anmelden und vom Sicherheitspersonal auch auf Einträge in der Polizeidatenbank Inpol überprüfen lassen. Offenbar haben auch diese Vorgaben nicht verhindern können, dass Demonstranten ins Reichstagsgebäude eingeschleust wurden.