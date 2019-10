Familienunterhaltung auf der Straße des 17. Juni

Während der Rest der Familie Riesenrad fährt, wartet Diana Henninger mit ihrem Sohn auf der Straße des 17. Juni. Sie ist in Westberlin aufgewachsen, den Prozess der Wiedervereinigung habe die heute Anfang-30-Jährige aber kaum bewusst wahrgenommen. „Und heute ist für mich eh‘ alles eins.“

„Der Tag der Deutschen Einheit hat für mich deshalb keine so große Bedeutung“, so Henninger weiter. Dass sie hier ist, habe andere Gründe: „Wir wohnen in der Nähe und haben Kinder. Da kommt so ein Familienfest sehr gelegen!“