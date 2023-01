„Nieder mit Hitler“ Erinnerung an eine jüdische Widerstandskämpferin in Berlin-Kreuzberg

Kreuzberg 1933. Die 14-jährige Eva Mamlok macht sich auf zum Hertie-Kaufhaus am Halleschen Tor, damals eines der größten Kaufhäuser in der Stadt. Ihr Ziel ist das Dach, darauf schreibt sie mit weißer Farbe in großen Lettern „Nieder mit Hitler“.

Eva Mamlok war eine jüdische Widerstandskämpferin. Ihr zu Ehren wurde 2011 ein Stolperstein in der Neuenburger Straße verlegt. In der Nummer 3 lebte sie mit ihrer Mutter Martha und ihrer Schwester Hilde Mamlok.

Nach der Aktion auf dem Kaufhaus-Dach wurde Eva Mamlok zum ersten Mal verhaftet, kam aber nach wenigen Tagen wieder frei, weil sie Jugendliche war. Als sie bei ihrer nächsten Aktion 1934, Blumen auf den Gräbern von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht niederlegte, wurde sie erneut verhaftet und ihr Verhalten in einem Schutzbrief als „staatsfeindlich“ bezeichnet. Bis Mai 1935 war die mittlerweile 16-Jährige im niederländischen KZ Moringen inhaftiert.

Nach ihrer Entlassung war sie weiter aktiv im Widerstand – zuerst als Mitglied bei der Sozialistischen Arbeiterjugend und nach deren Verbot im illegalen Widerstand. Eva Mamlok verteilte Flugblätter gegen den Faschismus und baute eine antifaschistische Mädchenwiderstandsgruppe auf.

Die meisten Mädchen in der Gruppe wie auch Eva Mamlok selbst mussten von 1939 bis 1941 Zwangsarbeit in der Schraubenfabrik „F. Wutzke Schrauben-Industrie und Fassondreherei GmbH“ am Moritzplatz ableisten.

Eva Mamlok hatte inzwischen eine Tochter, laut der Koordinierungsstelle Stolpersteine Berlin wohl von ihrem Freund und politischen Mitkämpfer Peter Siemsen, der 1937 nach Argentinien auswanderte.

Nach weiteren politischen Aktionen folgte eine erneute Verhaftung: Drei Frauen der Mädchengruppe, darunter Eva, kamen in das Polizeigefängnis am Alexanderplatz. Sie wurden von einem Gericht wegen „Wehrkraftzersetzung“ zunächst zum Tode verurteilt, was dann zur KZ-Haft „abgemildert“ wurde.

1942 wurde Eva von Berlin nach Riga deportiert, befand sich bis 1944 im Ghetto von Riga. 1944 wurde sie in KZ Stutthof (östlich von Danzig) gebracht. Im Dezember desselben Jahres starb sie an „allgemeiner Körperschwäche“.

Was aus Evas Mutter und Schwester wurde ist nicht bekannt, ebenso wie das Schicksal ihrer Tochter. (mit stolpersteine-berlin.de)

