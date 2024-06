Olympiastadion, Fanmeile, Hammarskjöldplatz, Breitscheidplatz Polizei erlässt zur EM vier Waffen- und Messerverbotszonen in Berlin

Die Polizei erlässt zur Halbzeit der Fußball-Europameisterschaft vier Waffen- und Messerverbotszonen in Berlin. Ab Sonnabend, 29. Juni, um 0 Uhr, bis zum Montag, 15. Juli, – dem Tag nach dem EM-Finale – gilt eine entsprechende Allgemeinverfügung, die am Freitag im Amtsblatt veröffentlicht wurde.

Betroffen sind demnach großflächige Bereiche um das Olympiastadion, die Fanmeilen vor Brandenburger Tor und Reichstag sowie die beiden Fantreffpunkte am Hammarskjöldplatz und am Breitscheidplatz.

„Waffen und Messer mit feststehender oder feststellbarer Klinge mit einer Klingenlänge von mehr als vier Zentimetern sowie Äxte, Schwerter, Dolche oder Säbel“ dürfen dort an bestimmten Tagen in der Zeit von 14 Uhr bis 2 Uhr nicht mitgeführt werden.

„Das Führen von Messern und gefährlichen Werkzeugen stellt angesichts der dicht gedrängten Menschenmassen eine Gefährdung der Teilnehmenden sowie Dritten und damit eine konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar, welche bei Nichteinschreiten der Polizei Berlin zu einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben von Personen führt“, heißt es in der Allgemeinverfügung. Der Schutz der friedlich feiernden Fans und Besuchenden habe oberste Priorität.

Innensenatorin: deutliches Signal an alle fußballbegeisterten Besucher

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) begrüßt das Vorgehen der Polizei, die alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel nutze, „um die Sicherheit der Bevölkerung und der Gäste aus aller Welt zu erhöhen“, sagte sie dem Tagesspiegel. Sie unterstütze „jeden Schritt zur Steigerung der Sicherheit in unserer Stadt“. Es sei wichtig und richtig, „jetzt, wo die ‚heiße Phase‘ der Europameisterschaft beginnt, noch einmal ein deutliches Signal an alle fußballbegeisterten Besucherinnen und Besucher der Events in Berlin zu senden: Messer und Waffen haben bei den Veranstaltungen der EURO 2024 nichts zu suchen!“, so Spranger.

Mit der Allgemeinverfügung habe die Polizei eine geeignete Handhabe gewählt, gefährliche Gegenstände in und um die großen Veranstaltungsorte sicherzustellen und diese umgehend aus dem Verkehr ziehen zu können. Im Olympiastadion und den Fanmeilen seien Waffen und Messer ohnehin verboten. „Besucherinnen und Besucher werden mit dieser Allgemeinverfügung sensibilisiert, ja ausdrücklich aufgerufen, das Mitführen gefährlicher Gegenstände und Waffen bereits auf dem Weg zum Stadion oder zum Public Viewing zu unterlassen.“

Die vier Zonen Die Messerverbotszone rund um das Olympiastadion erstreckt sich von der Glockenturmstraße im Westen über das gesamte Gelände bis zur Preußenallee im Osten. Im Norden wird die Verbotszone von der Friedrich-Friesen-Allee, im Süden von der Heerstraße begrenzt. Die Sperrzone rund um die Fanmeile vor dem Brandenburger Tor gilt fast im gesamten Tiergarten – vom Hansaplatz im Westen bis zur Friedrichstraße im Osten, vom Hauptbahnhof im Norden entlang des Verlaufs der Berliner Stadtbahn bis zum Potsdamer Platz im Süden. Die dritte Zone, in der keine Messer mitgeführt werden dürfen, befindet sich rund um den Hammarskjöldplatz, an dem sich Fans vieler Mannschaften treffen, um gemeinsam Richtung Stadion zu laufen. Hier gilt das Verbot entlang der Masurenallee und auf dem Platz selbst. Auch am zweiten Bautreffpunkt, dem Breitscheidplatz, gibt es eine Verbotszone. Sie erstreckt sich vom Bahnhof Zoo über den Breitscheidplatz bis zur Nürnberger Straße. Auch Teile der Budapester Straße und des Kurfürstendamms sowie der Tauentzienstraße sind betroffen.

Im Bereich am Olympiastadion und am Hammarskjöldplatz gilt das Verbot an den Tagen, an denen in Berlin Spiele stattfinden: das Achtelfinalspiel am 29. Juni, das Viertelfinalspiel am 6. Juli und das Finalspiel am 14. Juli.

Am Breitscheidplatz ist das Mitführen von Messern zusätzlich an weiteren Spieltagen verboten: 30. Juni, 5. Juli, 7. Juli, 12. Juli und 13. Juli.

Am umfangreichsten sind die Einschränkungen für das Gebiet um die Fanmeilen vor dem Brandenburger Tor und am Reichstag. Das Messerverbot gilt hier am 29. um 30. Juni sowie am 1., 2., 5., 6. 9., 10. und 14. Juli. Auch am Tag nach dem Finale, dem 15. Juli, dürfen in der Zeit von 6 bis 22 Uhr keine Messer mitgeführt werden. Dass das Verbot noch einen Tag länger dauert, begründet die Polizei damit, dass sich an das Finale „unter Umständen ein öffentlicher Auftritt der deutschen Nationalmannschaft in der Fan Zone Berlin anschließt“.

Die Sperrzone rund um die Fanmeile vor dem Brandenburger Tor. © Stadt Berlin

Die Messerverbotszone rund um das Olympiastadion. © Stadt Berlin

Auch rund um den Hammarskjöldplatz dürfen keine Messer mitgeführt werden. © Stadt Berlin

Auch am zweiten Bautreffpunkt, dem Breitscheidplatz, gibt es eine Verbotszone. © Stadt Berlin

Begründet werden die Zonen mit einer „bestehenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung“. Konkret führt die Polizei die gestiegenen Fälle von Messerangriffen an. Diese habe sich innerhalb von drei Jahren von 2593 im Jahr 2020 um fast 900 Taten auf 3482 im Jahr 2023 gesteigert. „Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 4239 Personen Opfer von Messerangriffen, wobei 26,8 Prozent leicht, 4,9 Prozent schwer und 0,03 Prozent tödlich verletzt wurden“, heißt es im Amtsblatt.

Knapp 20 Prozent der Tatverdächtigen seien im vergangenen Jahr Kinder und Jugendliche gewesen. „Die Fußball-Europameisterschaft 2024 zieht eine Vielzahl junger Menschen an. Diese reisen insbesondere mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und besuchen öffentliche (Groß-)Veranstaltungen, wie unter anderem die Fan Zone und die Fan Meeting Points“, heißt es in der Begründung der Polizei.

Zudem sei die Zahl der Straftaten, in denen in Berlin Schusswaffen eingesetzt werden, in den ersten fünf Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum angestiegen – insbesondere in den Gebieten, die nun als Waffen- und Messerverbotszonen ausgewiesen wurden. „Wiederholt waren Jugendliche an den Taten, insbesondere in dem Bereich Breitscheidplatz, beteiligt“, heißt es im Amtsblatt.

Auch die Gewalt im Sport zwischen Fans gegnerischer Mannschaften, wie vor einigen Wochen bei einem Basketballspiel, wird als Argument angeführt – ebenso wie die Bedrohungslage durch islamische Terroristen von Al Qaida und dem Islamischen Staat. Diese Gruppen hätten in der jüngsten Vergangenheit Bildcollagen unter anderem mit Messern verbreitet, „die offenkundig zu Anschlägen in Stadien animieren sollen“.

Mit solchen Aufrufen zu Angriffen müsse verstärkt gerechnet werden, heißt es. „Die großen Menschenansammlungen, von denen bei den öffentlichen Veranstaltungen am Olympiastadion sowie in den Fan Zones und Fan Meeting Points ausgegangen werden muss, bilden ein attraktives Ziel für den islamistischen Terrorismus“.

Besonders Anschläge mit leicht verfügbaren Tatmitteln wie Hieb- und Stichwaffen und ohne großen Planungsaufwand „haben sich als ein aus jihadistischer Sicht probater Tatmodus für islamistisch motivierte, allein handelnde Personen etabliert“ – etwa bei Konzerten oder Sportveranstaltungen.

Mit dem Verbot könnten die „prognostizierten Gefahren für die öffentliche Sicherheit“ abgewehrt werden.

Waffen- und Messerverbotszonen gab es in Berlin in diesem Umfang bislang nicht. Immer wieder hatte die Bundespolizei an einzelnen Wochenenden ein Verbot zum Mitführen von gefährlichen Gegenständen für mehrere Berliner Bahnhöfe erlassen – etwa im März dieses Jahres sowie im Oktober und November 2023. Dort wurde an vier Wochenenden ein Verbot zum Mitführen von gefährlichen Gegenständen für mehrere Berliner Bahnhöfe verordnet.