Gestrichene Flüge, umgeleitete Züge, geschlossene Parks: In Berlin und Brandenburg hat Orkantief „Sabine“ am Sonntag für einige Einschränkungen gesorgt – vor allem für Reisende. Wegen der Auswirkungen des Sturmtiefs hat die Deutsche Bahn am Sonntag den Fernverkehr bundesweit komplett eingestellt. Etliche Fährverbindungen zu den Nordseeinseln wurden am Sonntag bereits eingestellt, das Sturmtief traf zuerst auf Niedersachsen. Vorsichtshalber wurde das für 15.30 Uhr geplante Fußball-Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln abgesagt. Der Deutsche Wetterdienst sagte bis Dienstag teilweise Sturmböen voraus.

Welche Schäden der Sturm in den Brandenburger Wäldern angerichtet hat, werde sich am Montag zeigen, sagte Carsten Leßner, Referatsleiter Wald- und Forstwirtschaft im Umweltministerium Brandenburg am Sonntag. „Die Bäume sind schon stark angeschlagen durch die Trockenheit. Der Sturm könnte sich dadurch deutlich stärker auswirken." Besonders Laubbäume wie Buche und Eiche hätten viel Trockenholz in der Krone.

Der Deutsche Wetterdienst hatte vor orkanartigen Böen in weiten Teilen Brandenburgs am Sonntag gewarnt. Auch zum Wochenanfang soll es in der Region stürmisch bleiben. Für den Montagmorgen warnten die Meteorologen weiterhin vor teils schweren Sturmböen mit Windstärke 8 bis 10 sowie einzelnen orkanartigen Böen mit Windstärke 11. Begleitet von Schauern könne das vom Atlantik kommende Orkantief „Sabine" sogar für Windstärke 12 und Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern sorgen, sagte ein DWD-Sprecher am Sonntag.

Auswirkungen des Orkans „Sabine“ in Berlin und Brandenburg

Auf dem Weg von Amsterdam nach Berlin fuhr ein Intercity-Zug während des aufziehenden Sturmtiefs in einen umgestürzten Baum und steckte auf offener Strecke im Emsland fest. In dem IC sitzen etwa 300 Reisende, teilte die Deutsche Bahn am Sonntagnachmittag mit.

Der Zugverkehr zwischen Berlin und Magdeburg wurde unterbrochen, weil ein Baum bei Wusterwitz (Landkreis Potsdam-Mittelmark) in die Oberleitung gestürzt war, wie ein Sprecher der Bahn sagte. Der IC zwischen Berlin und Amsterdam wurde über Stendal umgeleitet, der RE1 zwischen Magdeburg und Frankfurt (Oder) fuhr nur noch zwischen Wusterwitz und Frankfurt (Oder).

Wie lange die Sperrungen anhalten, war am Sonntag noch unklar. Auf mehreren Linien in Berlin und Brandenburg sollten Züge am Montagfrüh nicht fahren. Der Deutsche Wetterdienst sagte bis Dienstag teilweise Sturmböen voraus.

Bahntickets wegen „Sabine“ kostenfrei stornieren

Die Bahn teilte zuvor mit, dass Bahntickets für den Fernverkehr für die Tage vom 9. Februar bis einschließlich 11. Februar zwischen Samstag und dem 18. Februar 2020 flexibel genutzt werden können. Dies gelte sowohl für Flexpreistickets als auch Sparpreistickets. Wer lieber auf die Reise während des Sturms verzichten möchte, kann bereits gebuchte Tickets kostenfrei über ein Onlineformular zurückgeben. Auch Sitzplatzreservierungen können gebührenfrei storniert werden.

Die Bahn empfiehlt aufgrund des Sturms, die aktuellen Reiseinformationen für online und über die App DB Navigator abzurufen. Ab Sonntag 12 Uhr ist eine kostenfreie Hotline geschaltet, unter der sich Reisende über die aktuelle Verkehrslage und Auswirkungen des Sturmtiefs auf den Bahnverkehr informieren können. Die Nummer lautet 08000 99 66 33.

Flugverkehr in Europa wegen Sturm eingeschränkt

Am Berliner Flughafen Tegel wurden wegen des Sturms am Sonntag einige Abflüge gestrichen. Betroffen waren unter anderem Verbindungen nach London, Brüssel, Düsseldorf und Köln/Bonn, wie der Flughafen auf seiner Webseite mitteilte.

Eine Flughafensprecherin sagte zuvor, dass die Abfertigung ab einer Windgeschwindigkeit von mehr als 70 Kilometern pro Stunde nicht mehr möglich sei.

Die Lufthansa teilte am Samstag mit, dass es ab Samstagnachmittag bis voraussichtlich Dienstag Flugannullierungen und Verspätungen geben würde. Passagiere sollten sich im Vorfeld auf der Webseite der Lufthansa über den Status ihres Fluges informieren.

Parks und Zoos treffen Sturm-Vorbereitungen

Auch Parks und Zoos in Brandenburg hatten sich am Sonntag auf das Orkantief „Sabine“ vorbereitet. „Wir haben Traktoren und Kettensägen bereitgestellt und zusätzliche Helfer eingewiesen, falls der Sturm Schäden im Park anrichtet“, sagte Jan Tayeb, Geschäftsführer des Wildparks Johannismühle in Baruth/Mark (Landkreis Teltow-Fläming). Der Schlosspark Oranienburg teilte mit, wegen des Sturmes aus Sicherheitsgründen zu schließen. Auch für den Montag kündigte der Park an, je nach Wetterlage, möglicherweise seine Türen nicht zu öffnen.

Sturm könnte Wäldern in Brandenburg stark zusetzen

Welche Schäden der Sturm in den Brandenburger Wäldern angerichtet hat, werde sich am Montag zeigen, sagte Carsten Leßner, Referatsleiter Wald- und Forstwirtschaft im Umweltministerium Brandenburg am Sonntag. „Die Bäume sind schon stark angeschlagen durch die Trockenheit. Der Sturm könnte sich dadurch deutlich stärker auswirken.“ Besonders Laubbäume wie Buche und Eiche hätten viel Trockenholz in der Krone.

Der Deutsche Wetterdienst hatte vor orkanartigen Böen in weiten Teilen Brandenburgs am Sonntag gewarnt. Auch zum Wochenanfang soll es in der Region stürmisch bleiben. Für den Montagmorgen warnten die Meteorologen weiterhin vor teils schweren Sturmböen mit Windstärke 8 bis 10 sowie einzelnen orkanartigen Böen mit Windstärke 11. Begleitet von Schauern könne das vom Atlantik kommende Orkantief „Sabine“ sogar für Windstärke 12 und Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern sorgen, sagte ein DWD-Sprecher am Sonntag.

FC Bayern gegen RB Leipzig von Sturmtief nicht betroffen

Dem Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig am Sonntagabend ab 18 Uhr in München droht keine Absage. Das bestätigte der FC Bayern. Im Süden Bayerns dürfte es am Sonntagabend noch keine Sturmlage geben, hatte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntagvormittag gesagt.

Die Fanbetreuung des deutschen Fußball-Rekordmeisters wies die Besucher am Abend aber darauf hin, dass es aufgrund des Orkantiefs „zu schweren Sturmböen und in der Folge zu Staus, Behinderungen, Zug- und Flugausfällen“ kommen könne.

Vom Flughafen München hieß es, der Sturm könnte noch massive Beeinträchtigungen haben. Da ab einer bestimmten Windgeschwindigkeit Arbeiten auf dem Flugfeld eingestellt werden müssen, könnte der Betrieb dort durch den Sturm zeitweise zum Erliegen kommen. So müsste dann etwa das Betanken oder Beladen von Flugzeugen ausgesetzt werden, sagte ein Sprecher.

„Sabine“ bringt Orkanböen an den Küsten und in den Bergen

„Sabine“ ist laut DWD ein Winterorkan wie er etwa alle zwei Jahre vorkommt. So stark wie „Kyrill“ (2007) oder „Lothar“ (1999) werde „Sabine“ nicht. Der Wind kann an den Küsten und in den Bergen mit bis zu 119 Stundenkilometern wehen. Das ist Orkanböenstärke. Am Wochenende werde der DWD Unwetterwarnungen herausgeben, wenn genaue Einschätzungen auch nach Regionen vorliegen, sagte Friedrich. Im Moment seien Details noch nicht absehbar.

Gegenstände im Freien sollten in Sicherheit gebracht werden, Autos nicht unter Bäumen stehen, damit sie nicht von heruntergewehten Ästen beschädigt werden. Da auch Straßen durch Bäume blockiert und Dachziegel heruntergeschleudert werden könnten, „sollte auf Autofahren vielleicht sogar ganz verzichtet werden“.

Bei Sturm Auto und Motorrad lieber stehen lassen

Diesem Rat schließt sich auch der ADAC auf seiner Webseite an. Wer dennoch mit dem Auto oder Motorrad unterwegs ist, sollte vor allem mit niedriger Geschwindigkeit fahren. Besonders auf Brücken, in Waldschneisen oder an Tunnelausfahrten sei das Risiko groß, von seitlichen Böen erfasst zu werden.

Größere Verkehrsmittel wie Wohnmobile oder Busse bieten Sturm zudem mehr Angriffsfläche und könnten gar umkippen. Außerdem sollten Autofahrer auf andere Verkehrsteilnehmer achten, die ebenfalls durch den Sturm beeinträchtigt werden.

Schulen in NRW schließen, unklare Lage bei Berliner Schulen

In Nordrhein-Westfalen lassen viele große Städte den Unterricht an städtischen Schulen am Montag ausfallen, wie sie am Freitag und Samstag mitteilten. In Baden-Württemberg können Eltern am Montag ihre Kinder vom Unterricht befreien lassen. Unklar war noch am Sonntagnachmittag, wie die Berliner Schulen mit der Sturmwarnung verfahren, während das brandenburgische Bildungsministerium bereits am Freitag mitgeteilt hatte, dass Schüler bei extremen Witterungsbedingungen am Montag zuhause bleiben können, wenn ihre Eltern sie entschuldigen.

Europaweite Einschränkungen durch Sturmtief „Ciara“

Unter dem Namen „Ciara“ hat das Orkantief auch Teile Europas seit Sonntagmittag fest im Griff. Unter anderem in Großbritannien und Belgien kam es wegen des in Deutschland „Sabine“ genannten Sturmtiefs zu dutzenden Ausfällen und Verzögerungen im Bahn- und Flugverkehr. In Schottland wurden drei Menschen beim teilweisen Einsturz des Dachs einer Kneipe verletzt. In Irland waren rund 10.000 Privathäuser, Bauernhöfe und Geschäftsgebäude ohne Strom. Auch in Frankreich warnte der Wetterdienst vor Überschwemmungen und Sturmschäden.

Schwere Sturmschäden in Großbritannien

Besonders schwer wurde Großbritannien von „Ciara“ mit Starkregen und Böen von bis zu 130 Stundenkilometern getroffen. Die Behörden verkündeten eine vorerst bis zum Abend gültige Unwetter-Warnung.

Die britische Fluggesellschaft British Airways bot Reisenden von oder zu den Londoner Flughäfen Heathrow, Gatwick oder London City an, ihre Flüge umzubuchen.

Auch die Fluggesellschaft Virgin Atlantic setzte mehrere Flüge von Heathrow aus. Die britische Eisenbahngesellschaft riet Fahrgästen von nicht unaufschiebbaren Zugreisen vorerst ab. Die Fähren zwischen Calais und Dover blieben vorerst im Hafen

Sportevents fallen wegen „Ciara“ aus

Zudem fielen mehrere Veranstaltungen dem Orkan zum Opfer. Das Premier-League-Fußballspiel zwischen Manchester City und West Ham wurde abgesagt, ebenso wie ein Zehn-Kilometer-Lauf in London mit erwarteten 25.000 Teilnehmern. Zudem wurden die Spiele der ersten belgischen Fußballliga abgesagt. Auch der niederländiche Fußballverband KNVB sagte für Sonntag alle Spiele der Profiligen ab. Zahlreiche Parks wurden geschlossen. Zudem erwartet die britische Wetterbehörde Schäden an Gebäuden und Stromausfälle sowie Überschwemmungen.

Überschwemmung wegen „Ciara“ in Irland

In Irland warnten die Wetterbehörden vor Überschwemmungen in Küstennähe. In der westlichen Stadt Galway wurde eine Veranstaltung zur europäischen Kulturhauptstadt 2020 bereits am Samstagabend abgesagt. In Luxemburg sollten die öffentlichen Schulen am Montag geschlossen bleiben.

In Frankreich erwarteten die Wetterdienste, dass vor allem der Norden und der Nordwesten des Landes vor starken Böen getroffen wird. Dort galten Unwetterwarnungen in 35 Départements. In den Vogesen wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern erwartet. Die Behörden rieten davon ab, in Wälder zu gehen und Autos unter Bäumen zu parken.

Der niederländische Wetterdienst forderte Autofahrer auf, nicht mit Anhängern und Wohnwagen zu fahren.

Am Montag wird das Orkantief vor allem durch den Süden Deutschlands fegen, ansonsten lassen die Böen etwas nach. Allerdings bleibe es mit viel Regen, im Bergland auch Schnee, recht ungemütlich. Auch für Dienstag sind die Aussichten nicht viel besser: Es bleibe nasskalt und stürmisch. (Tsp, dpa, AFP, Reuters)