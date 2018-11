Erneut ist ein ICE durch den Bahnhof Spandau gefahren, obwohl er hätte anhalten müssen. Der ICE 1046 nach Mönchengladbach sollte um 16 Uhr in Spandau halten, doch die Deutsche Bahn entschied kurzfristig, dass der Stop entfallen solle. Grund dafür waren fehlende Wagen, teilte die Deutsche Bahn auf Twitter mit.

Zuvor hatte sich, ebenfalls auf Twitter, die Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Annalena Baerbock beschwert, dass der Zug Spandau passierte: „Da stehen nun meine Kinder und können nicht zusteigen“. Die 37-Jährige hat zwei Töchter und ist selbst zuvor schon in den Zug gestiegen. Es hätte noch freie Plätze gegeben, schreibt sie.

Schon am vergangenen Sonntag war ein ICE in Spandau ohne Halt durchgefahren, ebenfalls aus Platzmangel. Die Deutsche Bahn hatte sich dafür bei den Reisenden entschuldigt und den Kunden eine Erstattung des Fahrpreises oder eine Reise mit einem anderen Zug am gleichen Tag angeboten.

Ein anderes prominentes Beispiel für verpasste ICE-Stopps ist Wolfsburg. In den vergangenen Jahren kam es mindestens fünf Mal vor, dass Züge dort nicht hielten. Grund dafür war allerdings nicht Überbelegung, sondern technische Defekte oder einfach, dass der Halt vergessen wurde. (Tsp)