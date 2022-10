CDU und AFD im Berliner Abgeordnetenhaus haben mit Nachdruck personelle Konsequenzen im Senat nach den Wahlpannen vor einem Jahr verlangt.

CDU-Fraktionschef Kai Wegner forderte den damaligen Innen- und heutigen Bausenator Andreas Geisel (SPD) am Donnerstag in einer Parlamentsdebatte im Abgeordnetenhaus auf, „Verantwortung“ für das Desaster am 26. September 2021 zu übernehmen. Er meinte damit Geisels Rücktritt, sprach das Wort aber nicht aus.

Für den Fall, dass Geisel dem nicht nachkommen sollte, forderten sowohl Wegner als auch AfD-Fraktionschefin Kristin Brinker die Entlassung Geisels durch die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Er habe als der für Wahlen zuständige Senator bereits im Vorfeld vorliegende Hinweise und Warnungen auf Probleme ignoriert und trage damit eine wesentliche Mitschuld an dem Wahldebakel, meinten beide Politiker.

Anschließend an die Debatte stimmte das Abgeordnetenhaus über einen Missbilligungsantrag ab. In geheimer Abstimmung votierten 124 Abgeordnete gegen einen entsprechenden Antrag der AfD, 12 stimmten dafür, es gab keine Enthaltungen.

Die AfD schreibt Geisel eine Mitverantwortung an den Wahlpannen vor einem Jahr zu. In dem Antrag forderte die Fraktion, Geisel deswegen das Misstrauen auszusprechen, sowie seine Entlassung. Auch die oppositionelle CDU brachte einen Antrag in das Parlament ein, in dem Geisels Entlassung gefordert wird. Darüber sollte am Nachmittag abgestimmt werden.

Geisel argumentierte in den vergangenen Tagen unter anderem, dass das Berliner Wahlrecht der Innenverwaltung keine unmittelbaren Eingriffsbefugnisse auf die Vor- oder Nachbereitung der Wahl gebe. Einen Rücktritt lehnt er bislang ab.

Verfassungsgericht zieht komplette Wahlwiederholung in Betracht

Das Berliner Verfassungsgericht hatte bei einer mündlichen Verhandlung über Einsprüche gegen die Wahl am Mittwoch vergangener Woche gerügt, es habe bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahl im September 2021 eine Vielzahl schwerer Wahlfehler gegeben.

Dazu zählen aus Sicht der Richter:innen zu wenige Wahlurnen genauso wie fehlende, falsche und sogar kopierte Stimmzettel oder flächendeckendes Wählen noch nach 18 Uhr. Die Wahlfehler sind nach einer vorläufigen Einschätzung des Verfassungsgerichts so schwerwiegend, dass eine komplette Wiederholung der Wahl erforderlich sei. Das Urteil des Berliner Verfassungsgerichts zur Wahlwiederholung soll am 16. November verkündet werden. (dpa)

