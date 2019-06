In der Nacht zum Mittwoch ist ein heftiges Gewitter über Berlin und Brandenburg gezogen. Starkregen habe Probleme an den Flughäfen Tegel und Schönefeld verursacht, teilte ein Flughafensprecher mit. Die sogenannte Vorfeldabfertigung sei am späten Dienstagabend bis in den Mittwochmorgen für mehrere Stunden eingestellt worden.

Keine Passagiere hätten in die Flugzeuge ein- oder aussteigen können, Starts und Landungen seien aber möglich gewesen. Am frühen Mittwochmorgen sei die „Vorfeldabfertigung“ wieder aufgenommen worden.

Zunächst war der Flughafen Tegel betroffen, kurze Zeit später auch der Airport in Schönefeld, wie es hieß. Die Sicherheitsmaßnahme sei in etwa zeitgleich an beiden Standorten wieder aufgehoben worden. Betroffen gewesen seien Dutzende Flugzeuge, zur Zahl der Passagiere wurden allerdings keine Angaben gemacht. Daraus resultierende Verzögerungen an den beiden Airports konnte der Sprecher für den Mittwochmorgen nicht ausschließen.

Die Berliner Feuerwehr war in der Nacht im Dauereinsatz. Bis drei Uhr morgens habe es einen Ausnahmezustand gegeben, rund 150 Unwetterschäden seien gemeldet worden, twitterte sie. 15 freiwillige Feuerwehren seien an dem Einsatz beteiligt gewesen.

Vor allem im Osten Deutschlands gab es Unwetter. In Sachsen und Brandenburg fielen zum Teil Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu fünf Zentimetern. In der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam musste die Feuerwehr mehr als 100 Mal ausrücken. Mehrere Keller liefen voll, Bäume stürzten um, Wasser sammelte sich auf einigen Straßen.

Zuvor hatte der Wetterdienst vor heftigen Sturmböen und großkörnigem Hagel gewarnt. In Brandenburg hatte es schon am Nachmittag von Süden herkommend Gewitter gegeben. Schon in der Nacht zum Dienstag hatten heftige Unwetter in vielen Gegenden Deutschlands gewütet, vor allem Bayern und Sachsen waren betroffen. (dpa/tsp)