2500 Euro mehr im Monat für die Abgeordneten, dafür längere Plenar- und Ausschusssitzungen. Grob lässt sich so zusammenfassen, worauf sich Tagesspiegel-Informationen zufolge die Parlamentarischen Geschäftsführer aller Abgeordnetenhausfraktionen mit Ausnahme der AfD geeinigt haben. Ziel der Parlamentsreform soll es sein, das Teilzeitparlament Abgeordnetenhaus aufzuwerten.

Seit Mai trafen sich die Parlamentarischen Geschäftsführer von SPD, Grünen, Linken, CDU und FDP regelmäßig, um an einer Parlamentsreform zu feilen. Denn eines ist in Berlin auch klar: Ein Vollzeitparlament wird es nicht geben, da es der CDU sehr wichtig ist, dass ihre Abgeordneten auch neben der Parlamentstätigkeit ihren Beruf ausüben können. Man wolle keine „Plenarsaallogik“, sagte ein hoher CDU-Politiker. So verständigte man sich auf ein „verlängertes Teilzeitparlament“ und eine Erhöhung der Diäten von bisher 3742 Euro auf rund 6200 Euro.

Konkret sollen die Plenarsitzungen künftig von 10 bis 22 Uhr statt wie bislang bis 19 Uhr dauern. Auch die Ausschusssitzungen sollen künftig drei statt bislang zwei Stunden dauern. Allein die Verlängerung der Plenarsitzungen würde aufs Jahr gesehen zu fünf zusätzlichen Sitzungen führen. Das wären 48 Stunden mehr Plenartätigkeit für die Abgeordneten. Ob darüber hinaus auch der Takt der Plenartreffen erhöht werden soll, sei bislang unklar. In diesem Jahr gibt es 16 Plenarsitzungen. Eine Verkleinerung des Parlaments von 160 Parlamentariern ist nicht vorgesehen. Das hatte dem Vernehmen nach die AfD-Fraktion gefordert. Weitere Details wollen die Parlamentarischen Geschäftsführer am Nachmittag verkünden.

Beinahe Verdopplung der Diäten

Zu den höheren Diäten kommen Pauschalen für die Unterhaltung von Wahlkreisbüros und die Beschäftigung von Mitarbeitern. Nicht angetastet werden die Bezüge, die die Abgeordneten für ihre Wahlkreisbüros erhalten. Für ein Einzelbüro im Wahlkreis oder Bezirk erhält der Abgeordnete eine steuerfreie Kostenpauschale von monatlich 2500 Euro. Darin sind Schreibarbeiten, Telefon, Fahrtkosten enthalten. Unterhält er kein Büro, reduziert sich die Pauschale auf 1500 Euro.

Diese Büros sind „räumlich, sachlich und personell von Partei- und anderen Nutzungen zu trennen“, so das Konzept der letzten Parlamentsreform im Jahr 2013. Teilen sich bis zu drei Abgeordnete ein Büro, verringert sich die Pauschale um je 150 Euro.

Folge der Diätenerhöhung im Landesparlament: Auch die Entschädigungen für die Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen würden steigen. Statt bislang 500 Euro im Monat bekämen diese künftig 1000 Euro monatlich - steuerfrei.

Weitere Details folgen in Kürze.