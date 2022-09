Podcast „Berliner & Pfannkuchen“ Blackout Berlin – was passiert, wenn das Licht ausgeht?

„Berliner & Pfannkuchen“ – das ist der Podcast, in dem Sie jeden Freitag pünktlich zum Verwaltungsfeierabend hören, worüber in dieser Woche in Berlin gesprochen, gestritten oder gejubelt wurde. In dieser Folge geht es unter anderem um das 29-Euro-Ticket, Berlins Wahlaufarbeitung und die Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung.

Außerdem Thema im Deep-Dive: Blackout Berlin. Zwei Szenarien versetzen die Behörden derzeit in erhöhte Alarmbereitschaft. Zum einen könnte sich Berlins Stromverbrauch im Winter verdreifachen und das Netz überlasten, wenn Haushalte zunehmend mit Lüftern, Radiatoren oder sogar Backofen heizen. Zum anderen beobachtet der Berliner Verfassungsschutz ein erhöhtes Interesse russischer Geheimdienste an Informationen über unsere Energieversorgungssysteme. Spionage-Versuche und Hackerangriffe auf die kritische Infrastruktur sind denkbar.

Team Checkpoint nimmt das das Ganze zum Anlass und klärt, was es zu diesem Thema zu wissen gibt: Wie kommt eigentlich der Strom in unser Haus? Was passiert, wenn er plötzlich weg ist und wegbleibt? Wie bereiten sich die Behörden vor? Warum keiner so richtig über das Thema reden will, und was ein Survival-Trainer den Berliner:innen rät, das erfahren Sie von Ann-Kathrin Hipp und Lorenz Maroldt in der aktuellen Folge von „Berliner & Pfannkuchen“.

„Berliner & Pfannkuchen“ ist der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Von uns erfahren Sie, was diese Woche wichtig war, was sich in der Hauptstadt (nicht) bewegt hat und über welches Thema am meisten gestritten, gelacht, geschimpft oder gejubelt wurde. Mit Stimmen und Hintergründen aus der besten Stadt der Welt: immer freitags um 16 Uhr, pünktlich zum Verwaltungsfeierabend. Mit Ann-Kathrin Hipp, Lorenz Maroldt und Anke Myrrhe. Redaktion: Joana Voss. Produktion: der Apparat. Musik: Anke Myrrhe. Die Folgen gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.

Vergangene Woche ging’s um die Zukunft der Berliner Shoppingzentren.

Außerdem immer noch hörenswert:

Zur Startseite