Politischer Gipfel bei Clärchens Ein Drink mit den Ministern

„Der Westen ist zurück“, das war das Leitmotiv einer vorbildlich kurzen Rede, die der Chefredakteur der „Rheinischen Post“, Moritz Döbler“, zur Begrüßung der Gäste beim ersten Empfang seit Beginn der Pandemie hielt. Dabei konnte er sich über hochkarätige Zuhörer freuen.

Bundeskanzler Olaf Scholz, frisch aus New York eingetroffen, hätte noch manche positive Bemerkung zu seiner eigenen Rede dort aufschnappen können. Mit den Ministern Christine Lambrecht, Nancy Faeser, Karl Lauterbach, Christian Lindner, Volker Wissing, Bettina Stark-Watzinger und Lisa Paus war aber eh für reichlich Ablenkung gesorgt.

Von einer dermaßen hohen Dichte an Politprominenz träumt so mancher hauptstädtische Gastgeber vergeblich. Fast wirkte es so, als hätten sich die Spitzenpolitiker zum Klassenausflug verabredet und sich auf Clärchens Ballhaus am besten einigen können.

Drohender Mangel an Gelegenheiten

Die Mischung aus schwierigen Zeiten, Abstinenz und durchaus wieder drohendem Mangel an Gelegenheiten scheint die Lust auf Begegnung in diesem Fall jedenfalls besonders heftig angestachelt zu haben.

Auch der Ministerpräsident von NRW, Hendrik Wüst, war gekommen. So ergab sich sogar Gelegenheit, die Einschätzung des neuen Entlastungspakets schon mal via Small Talk zu testen.

CDU-Chef Friedrich Merz, Grünen-Chefin Ricarda Lang, Dietmar Bartsch von den Linken, Kevin Kühnert, der Repräsentant der katholischen Kirche, Karl Jüsten und sogar Klimakämpferin Luisa Neubauer fühlten sich offensichtlich wohl in dem alten Ballhaus, das, wie Döbler wusste, selbst zu DDR-Zeiten unter privater Regie stand.

Er jedenfalls wünsche sich den Westen nicht als Kampfbegriff wie im Kalten Krieg, sondern eher als Wertvorstellung der Vernunft. Vernünftig mit Maske ließ sich der Gesundheitsminister fotografieren. In dieser Hinsicht Vorbild zu sein, kostet mittlerweile oft echte Überwindung. Elisabeth Binder

