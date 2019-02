Erneut ist in Berlin ein Kind Opfer eines rassistischen Angriffes geworden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, schlugen und beleidigten am Sonnabend drei Jugendliche einen Zwölfjährigen auf einem Sportplatz in Hellersdorf, nachdem sie ihn gefragt hatten, ob er Ausländer sei. Zwei der Jugendlichen sollen den Jungen festgehalten, der dritte ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, so dass er zu Boden gegangen sei. Am Boden soll er noch getreten worden sein. Die Täter flohen, das leicht verletzte Kind lief nach Hause und berichtete seiner Mutter, was geschehen war. Diese gab daraufhin über die Internetwache der Polizei eine Anzeige auf.

Bereits zwei weitere Angriffe in den vergangenen Tagen

Bereits am Freitag waren in Marzahn zwei syrische Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren am Helene-Weigel-Platz am Nachmittag von einem Unbekannten beleidigt und anschließend mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen worden. Die Jugendlichen mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

In der Neuköllner Hermannstraße attackierte am späten Freitagabend eine Unbekannte eine Zwölfjährige und versuchte, dem Mädchen das Kopftuch vom Kopf zu reißen. Dabei habe sie die Zwölfjährige an den Haaren gezogen und fremdenfeindlich beleidigt, berichtete die Polizei. Die Täterin entfernte sich vor Eintreffen der Polizei. Das Mädchen wurde leicht verletzt. (Tsp)

