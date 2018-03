Am Montagabend hat sich in Berlin-Treptow ein schwerer Unfall ereignet. An einem Zebrastreifen hat ein Autofahrer einen Fußgänger angefahren und tödlich verletzt.

Nach Polizeiangaben befuhr ein 52-Jähriger gegen 19.40 Uhr mit seinem Mercedes C 180 die Waltersdorfer Straße im Ortsteil Bohnsdorf in Richtung Süden und erfasste an einem Zebrastreifen einen Fußgänger. Durch den Aufprall wurde der 22-Jährige gegen einen einige Meter entfernt geparkten Ford geschleudert. Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb.

An Zebrastreifen haben Fußgänger Vorrang. Wieso der Autofahrer den jungen Mann nicht sah, ist unklar. Da der 22-Jährige nach Polizeiangaben von links die Straße überquerte, kann der Fußgänger auch nicht "plötzlich" die Straße betreten haben, sondern er war schon mehrere Meter auf der Fahrbahn gegangen. Zur Geschwindigkeit des Autofahrers machte die Polizei keine Angaben. Wie es im Unfallbericht heißt, war es zur Unfallzeit dunkel und es regnete. Auf der Strecke gilt Tempo 50. Ob der Autofahrer eine den Sichtverhältnissen angepasste Geschwindigkeit fuhr, wird ein Gutachter klären. Ermittelt wird wegen fahrlässiger Tötung. Alkohol hatte der 52-Jährige nach Polizeiangaben nicht getrunken.

Der Zebrastreifen in der Waltersdorfer Straße ist erst vor wenigen Jahren angelegt worden, die Sicht ist gut, der Übergang ist beleuchtet. Die Waltersdorfer Straße ist Teil der Bundesstraße 197 und durchquert Bohnsdorf in Nord-Süd-Richtung. Während der Unfallaufnahme war die Waltersdorfer Straße zwischen Krummer Straße und Adlerstraße bis kurz nach Mitternacht, also mehr als vier Stunden, gesperrt. Wie immer bei tödlichen Unfällen hat die Polizei den Unfallort digital vermessen.

Im vergangenen Jahr war in Köpenick eine Radfahrerin getötet worden, die an einem Zebrastreifen die Straße überqueren wollte. An Zebrastreifen müssen Autos zwar für Fußgänger stoppen - für Radfahrer gilt dieser Vorrang allerdings nicht. Dies ist vielen Radfahrern unbekannt. Das Radfahren über einen Zebrastreifen ist ansonsten erlaubt.