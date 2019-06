Großeinsatz für die Berliner Feuerwehr am Sonnabend: Einer der beliebtesten und bekanntesten Berliner Techno-Schuppen ist am frühen Morgen durch ein Feuer zerstört worden. Am Flutgraben des Landwehrkanals brannte der „Club der Visionäre“ beinahe komplett aus, wie die Feuerwehr via Twitter mitteilte. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit 70 Kräften im Einsatz und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Tankstelle.

In einer ersten Meldung war lediglich von einem Brand in einem 400 Quadratmeter großen „Holzverschlag“ die Rede gewesen. Der Club ist bekannt für seine Terrasse, die in den Kanal ragt. Unter dem Motto „Kisses from Tokyo“ fand von Freitag auf Sonnabend eine Japanparty mit mehrere DJs im Club statt. Anlass war der Geburtstag des Berliner DJs James Dean Brown, der auch als Hauptact angekündigt war (hier die Ankündigung bei Facebook). Über die Ursache des Feuers war zunächst nichts bekannt.

Der Club der Visionäre hatte in der Vergangenheit auch international Beachtung gefunden und war als einer der besten weltweit bewertet worden.