Über Jahre hinweg wurden die zwei Jungen, die heute Mitte 30 sind, von ihrem Pflegevater massiv missbraucht, sexuell, physisch, psychisch. Von der damaligen Senatsverwaltung für Familie wurden diese Taten zumindest hingenommen, der Tenor: Pflegekindern geht es bei Pädophilen besser, als im Kinderheim, ab Ende der 60er bis in die 90er Jahre hinein, wurden Kinder aus staatlicher Obhut wissentlich an Pädophile vermittelt. So auch die zwei Männer, beide sind durch den jahrelangen Missbrauch lebenslang geschädigt, sie leben von staatlicher Hilfe.

Die Betroffenen fordern Schadensersatz

Jetzt wollen die Betroffenen das Land Berlin auf Schadensersatz verklagen, doch das könnte am Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg scheitern. Denn um die Klage durchführen zu können beantragten die beiden Männer Prozesskostenhilfe beim Bezirk und diese wurde abgelehnt. Grund: der Bezirk sieht keine Aussicht auf Erfolg der Klage.

War die Gefahr des Missbrauchs bekannt?

Denn bei der Klage gegen das Land Berlin handelt es sich um eine sogenannte Amtshaftungsklage. Damit diese Erfolg hätte, hieße das in diesem Fall: der Mitarbeiter, der damals entschied die Jungen in die Obhut des Pflegevaters zu geben, muss zum einen gewusst haben, dass sie dort missbraucht werden und zum anderen muss klar sein, dass die posttraumatische Belastungsstörung, unter der die Männer heute leiden, tatsächlich Resultat dieses Missbrauchs gewesen sei - und nicht etwa eine Misshandlung ihrer leiblichen Eltern. Weder für das Eine noch das Andere sieht der Bezirk nach Prüfung aller Akten gegeben und verweist darauf, dass auch die Staatsanwaltschaft diese Ansicht teile.

Entschädigungslage ist für Betroffene unbefriedigend

Ob die Amtshaftungsklage und der Antrag auf Prozesskostenhilfe Erfolg haben oder nicht, wird ein Gericht entscheiden, doch eine wirkliche Entschädigung der Betroffenen ist in Deutschland so oder so schwer. Im Zuge der Missbrauchsfälle in Kinderheimen wurde bundesweit entschieden, Opfer sachorientiert aus Hilfefonds zu entschädigen, Schadensersatz von den Verantwortlichen kann nicht gefordert werden. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie verweist daher auch auf den engen Kontakt mit den Betroffenen, die die Senatsverwaltung dabei unterstütze, "alles auszuschöpfen, was rechtlich möglich ist", wie ein Sprecher auf Anfrage am Mittwoch mitteilte.

Drei Studien zur Aufklärung gab die Senatsverwaltung in Auftrag, seit das Vorgehen 2015 publik wurde, 2017 erhob sie Anklage gegen den Pflegevater H., die jedoch im Mai 2018 von der Staatsanwaltschaft eingestellt wurde.