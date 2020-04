In der Nacht zu Dienstag sollen sich mehrere Mitglieder der Großfamilie Remmo (manchmal auch Rammo genannt) an der Rettungsstelle des Urban-Krankenhauses in Berlin-Kreuzberg versammelt haben. Das berichtete zuerst die "B.Z.". Demnach soll dort eine Frau aus der Familie verstorben sein.

Laut Informationen der "Bild" soll es sich bei der Frau um die Mutter von Clan-Chef Issa Remmo gehandelt haben. Demnach wurde die Feuerwehr gegen 23.45 Uhr wegen eines Kreislaufstillstandes der Frau nach Tempelhof gerufen. Die Frau soll in das Urbankrankenhaus gebracht worden und dort in den frühen Morgenstunden verstorben sein.

Nachdem sich innerhalb kürzester Zeit rund 60 Personen vor der Rettungsstelle versammelt hätten, soll der Sicherheitsdienst des Krankenhauses die Polizei gerufen haben. Mehrere Beamte sollen "vorsichtshalber für Ordnung gesorgt haben", so die "B.Z.".

Parallel sollen weitere Familienangehörige in Neukölln eine Verfolgungsjagd mit der Polizei ausgelöst haben. Dem Bericht zufolge sollen sie auf dem Weg zur Rettungsstelle mit einem roten Porsche eine Geschwindigkeitskontrolle in einer temporären Tempo-30-Zone in der Hermannstraße passiert haben. Der Porsche soll der "Bild" zufolge der Polizei bereits als Fahrzeug der Familie bekannt gewesen sein.

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Wie die Polizei bestätigte, soll sich ein Beamter auf die Fahrbahn gestellt haben, um den Wagen aufzuhalten. Dabei sei er deutlich als Polizeibeamter erkennbar gewesen. Der Fahrer des Wagens soll auf den Beamten zugehalten haben, sodass dieser zur Seite springen musste. Dabei sei die Polizeikelle zu Bruch gegangen.

Das selbe Fahrzeug sei wenig später Zivilkräften auf dem Columbiadamm aufgefallen. Dort soll der Fahrer mehrere rote Ampeln missachtet haben. Durch die sehr hohe Geschwindigkeit des Fahrzeuges mussten die Beamten die Verfolgung abbrechen, teilte die Polizei mit. Nach dem Fahrer werde derzeit gefahndet.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf

Als rund 20 Minuten später ein weiteres Auto, ein VW, die Kontrolle durchbrach, habe die Polizei die Verfolgung des Wagens aufgenommen. Der Fahrer des VW soll zunächst die Fahrt verlangsamt, dann aber mit aufheulendem Motor stark beschleunigt haben.

Derselbe Polizist wie zuvor soll auf die Gegenfahrbahn ausgewichen sein. Darauf habe der Fahrer seine Fahrtrichtung korrigiert und sei direkt auf den Beamten zugerast, der erneut zur Seite springen musste, um nicht von dem VW überfahren zu werden.

Auch die zweite Anhaltekelle ging bei dem Ausweichmanöver kaputt, als sie gegen die Windschutzscheibe des VW prallte. Der Polizist wurde dabei leicht am Handgelenk verletzt, musste aber nicht behandelt werden.

Der Fahrer des VW raste ebenfalls davon und soll bei seiner Flucht ebenfalls mehrfach rote Ampeln missachtet haben. An der Kreuzung Grimmstraße/Ecke Dieffenbachstraße soll es Einsatzkräften gelungen sein, sich neben das Fahrzeug zu stellen und den Fahrer damit zum Stehen zu bringen. Er versuchte allerdings erneut, loszufahren und soll dabei den Einsatzwagen der Polizei gerammt haben.

Die Polizeibeamten konnten den 18-jährigen Fahrer stellen und festnehmen. Neben ihm saßen zwei weitere Männer im Alter von 20 und 43 Jahren und eine 34-jährige Frau in dem Fahrzeug. Führerschein und Fahrzeug des 18-Jährigen wurden beschlagnahmt. Der Fahrer sei zur Gefangenensammelstelle am Tempelhofer Feld transportiert worden.

Im Fahrzeug sollen die Einsatzkräfte zudem ein Messer gefunden haben, dass sichergestellt worden sei.

[Behalten Sie den Überblick: Jeden Morgen ab 6 Uhr berichten Chefredakteur Lorenz Maroldt und sein Team im Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint über die aktuellsten Entwicklungen rund um das Coronavirus. Jetzt kostenlos anmelden: checkpoint.tagesspiegel.de]

Von Seiten der Polizei hieß es, dass derzeit nicht ausgeschlossen werden könne, dass ein Zusammenhang zwischen dem Rettungseinsatz in Tempelhof und den Rasern besteht. Demnach sollen Zeugen die beiden betroffenen Fahrzeuge kurz zuvor am Einsatzort in der Eschersheimer Straße gesehen haben.

Das Urban-Krankenhaus in Kreuzberg. Foto: Kai-Uwe Heinrich

Auch ein Zusammenhang mit dem Auflauf an der Rettungsstelle mit bis zu 60 Personen werde in diesem Zusammenhang geprüft, heißt es.

Die Ermittlerinnen und Ermittler hätten Strafermittlungsverfahren wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr eingeleitet.

Gewerkschaft der Polizei verurteilt Vorfälle

Am Dienstagmorgen äußerte sich Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Berlin, zu den Vorfällen. "Bei allem Verständnis für den schmerzhaften Verlust eines geliebten Menschen – in unserem Land gelten Gesetze, an die sich alle Menschen zu halten haben", teilte Jendro mit.

Wer Rettungsstellen bei der Arbeit behindere, riskiere Menschenleben. Wer sich einer Verkehrskontrolle entziehe und nicht davor zurückschrecke, einen Menschen umzufahren, begehe ein versuchtes Tötungsdelikt.

"Wer das anders sieht und klein redet, pflegt genau die falsch verstandene Toleranz, die uns zu den heutigen Problemen bei arabischen Clans in der organisierten Kriminalität gebracht hat", sagte Jendro weiter. (Tsp)