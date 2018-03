Am Montagmorgen ist es zunächst ruhig vor der Koca Sinan Moschee in Reinickendorf, auf die drei Unbekannte in der Nacht zum Sonntag einen Brandanschlag verübt hatten. Der Gebetsraum zur Pankower Allee hin ist verschlossen. Auf den Rolläden haben Gemeindemitglieder Botschaften platziert. "Neue Öffnungszeiten: 24 Stunden in allen Herzen" steht dort neben einem Herz und dem Namen "Koca Sinan". Auf einem anderen Plakat wird den Brandstiftern trotzig für einen Neuanfang gedankt.

Die Moschee gehört zum Moscheeverband Ditib, der vom türkischen Außenministerium kontrolliert wird. Noch ist unklar, wer für den Anschlag verantwortlich ist, am Sonntagabend mutmaßten jedoch viele Mitglieder des Moscheevereins, dass hinter den Anschlägen die PKK stecke.

Die Ruß geschwärzt Fassade der Koca Sinan Moschee Foto: Paul Zinken/dpa

Auch am Montag ist der Moscheebrand das Gesprächsthema bei Anwohnern, die in der Bäckerei nebenan einkaufen. Immer wieder gehen kleine Gruppen diskutierend um das Gebäude herum und betrachten den völlig zerstörten Hintereingang in der Kühleweinstraße, der provisorisch durch einen Bauzaun abgesperrt ist. "Es ist wirklich schrecklich, was hier geschehen ist", sagt eine junge Mutter, die lieber anonym bleiben will. "Gut, dass niemandem etwas passiert ist. Hier leben ja auch viele Kinder. Also mir macht dieser Anschlag doch ganz schön Angst."

Die Gemeindemitglieder der Koca Sinan Moschee wollen am Montagnachmittag zusammen kommen, um darüber zu diskutieren, wie es nun weiter geht. Auch einige Vertreter des Moscheedachverbands Ditib werden zu dem Treffen erwartet.

14 verletzte Polizisten bei Kurdendemo

Wegen des Vorrückens der türkischen Armee auf die kurdische Stadt Afrin gab es am Wochenende deutschlandweit Proteste und Brandanschläge.

Bei einer kurdischen Demonstration in Kreuzberg wurden am Sonntag 14 Polizistinnen und Polizisten verletzt. Unter dem Motto „Schluss mit den Angriffen auf Afrin! Freiheit für Abdullah Öcalan“ hatten sich gegen 15 Uhr mehrere Hundert Menschen am Oranienplatz versammelt.

Bei der Demo kam es immer wieder zu Rangeleien und Wortgefechten zwischen Türken und Kurden. Nach einer Zwischenkundgebung mit Redebeiträgen an der Rudi-Dutschke-Straße lief der Aufzug durch die Charlottenstraße. Als dort aus einem Haus heraus eine türkische Nationalflagge geschwenkt wurde, eskalierte die Lage. Demonstranten warfen Steine und Flasche auf das Wohnhaus und auf die Einsatzkräfte.

Die Polizei nahm mehrere Gewalttäter fest. Als Protest gegen die Festnahmen setzten sich die Kurden auf die Straße. Erst gegen 18 Uhr erreichte die Demo den Endplatz am U-Bahnhof Stadtmitte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die festgenommenen vier Frauen und sechs Männer entlassen. Gegen sie wird wegen schweren Landfriedensbruchs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die leicht verletzten Polizisten verblieben im Dienst.

Die Gewerkschaft der Polizei verurteilte die erneuten Attacken auf Polizisten. "Wir sind es langsam aber sicher leid, jede Woche aufs Neue darüber sprechen zu müssen, dass ein Rechtsstaat anscheinend kein Mittel gegen mindestens 7.046 attackierte Kolleginnen und Kollegen in nur einem Jahr findet", schrieb GdP-Sprecher Benjamin Jendro auf Twitter.

Am Montagabend soll eine weitere kurdische Demonstration am Brandenburger Tor stattfinden.