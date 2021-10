Am Freitag wurde das Gelände in der Köpenicker Straße 133-136 in Mitte geräumt, auf dem sich der linksalternative „Köpi“-Wagenplatz befand. Am Abend kam es bei einer Protest-Demo zu zahlreichen Ausschreitungen. Der Newsblog.

Immer live auf dem Handy informiert: Laden Sie hier unsere App für Apple- und Android-Geräte herunter.

Laden Sie hier unsere App für Apple- und Android-Geräte herunter. Was passiert in meinem Kiez? Unsere Leute-Newsletter für alle zwölf Berliner Bezirke können Sie hier kostenlos bestellen.

Fehler 503 Service Unavailable Wir bitten um Entschuldigung. Derzeit haben wir leider technische Probleme. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass Ihnen unser Angebot in Kürze wieder im vollen Umfang zur Verfügung steht. Bei Fragen ist unser Kundenservice gerne persönlich für Sie da:

0800-2233110 (kostenlos) bzw. kundenservice@vhb.de.