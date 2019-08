Am Freitagmittag wurde in Berlin-Moabit ein Mann auf offener Straße erschossen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot am Tatort in der Nähe des Kleinen Tiergartens. Die Identität des Opfers sowie weitere Details zum Tatgeschehen waren zunächst nicht bekannt. Zunächst teilte die Polizei über Twitter mit, dass ein Fahrradfahrer einem Mann in den Kopf geschossen hätte. Die Staatsanwaltschaft wollte dies nicht bestätigen.

Nach Tagesspiegel-Informationen soll es bereits eine Festnahme gegeben haben. Der mutmaßliche Täter soll die Waffe und seine Kleidung in die Spree geworfen haben. Das Ufer wurde gesichert, Taucher der Polizei suchten nach der Tatwaffe. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler könnte es sich um einen Raubmord gehandelt haben.

Bei dem Tatverdächtigen soll eine größere Summe Bargeld gefunden worden sein. Allerdings berichtet die "Bild"-Zeitung, dass es sich bei dem Opfer um einen islamistischen Gefährder aus Tschetschenien handeln soll. Diese Information wurde bisher nicht offiziell bestätigt.

Beamte der Spurensicherung sichern in einem Faltpavillon Spuren am Tatort. Foto: Paul Zinken/dpa

Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften am Tatort an der Ecke Turmstraße/Stromstraße. Oberstaatsanwaltschaft Ralph Knispel, der auch im Bereich der Clan-Kriminalität ermittelt, gab vor Ort Auskunft. Weil Knispel auch im Bereich der organisierten Kriminalität (OK) ermittelt, wurde dies zunächst als Hinweis gedeutet, dass die Ermittler auch einen Zusammenhang der Tat mit diesem Bereich nicht ausschließen.

Auf Nachfrage stellte Knispel klar, dass er gekommen sei, weil in Rufbereitschaft für Kapitalverbrechen zuständig sei, nicht jedoch, weil ein OK-Tathintergrund vermutet würde.

Beamte untersuchen den Tatort im Tiergarten. Foto: Helena Piontek

Zahlreiche Zeugen sollen die Tat beobachtet haben

Knispel bestätigte, dass es sich bei dem Getöteten um eine männliche Person handelt. Die Ermittlungsarbeit am Tatort in der Nähe des Restaurants im Kleinen Tiergarten werde voraussichtlich noch bis in die Abendstunden andauern, um Spuren zu sichern. Es soll zahlreiche Zeugen der Tat gegeben haben, die derzeit vernommen werden.

Eine Gefahr für dritte habe nach seiner Kenntnis aber nicht bestanden, sagt der Oberstaatsanwalt. Die Polizei äußerte sich zunächst nicht mehr und verwies auf die Staatsanwaltschaft.

Die Leiche wurde zunächst in einem blauen Zelt abgeschirmt. Von außen war zu sehen, wie ein Ermittler in einem weißen Schutzanzug Spuren untersuchte. (mit dpa)