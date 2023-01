Polizist schlug ihr mit Faust ins Gesicht : Gregor Gysi unterstützt Journalistin bei Klage gegen Berliner Senat

Ein Beamter verletzte die Videojournalistin Lea Remmert am 1. Mai 2020 in Kreuzberg. Ihre Klage scheiterte im ersten Anlauf am Landgericht, nun hat sie Berufung eingelegt.