PR-Kosten in Berlins rot-grün-rotem Senat Wofür Jaraschs Verwaltung 70.615 Euro ausgab

In Berlins rot-grün-rotem Senat wird offenbar unterschiedlich mit den Budgets für Öffentlichtkeitsarbeit umgegangen. Der FDP-Sozialexperte Tobias Bauschke wollte wissen, wie viel die Verwaltungen von Senatschefin Franziska Giffey (SPD) und Umwelt- und Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) jeweils für PR-Zwecke ausgegeben haben.

Konkret fragte der Abgeordnete nach den Kosten für externe Fotografen, Werbung in den sozialen Medien und Visagisten im Jahr 2022. Giffeys Senatskanzlei zahlte vergangenes Jahr 34.629,53 Euro für externe Fotografen, Jaraschs Verwaltung 70.615,57 Euro. Das ergibt sich aus den Antworten der jeweiligen Staatssekretäre, die dem Tagesspiegel vorab vorliegen.

Senatschefin Giffey steht mehr Personal zur Verfügung, der Stab für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit im Roten Rathaus umfasst insgesamt 29 Mitarbeiter. In Jaraschs Verwaltung sind 16 Beschäftigte mit PR-Arbeit befasst.

Doch sind die Unterschiede zwischen der SPD- und der Grünen-Frau nicht nur mit Blick auf externe Fotografen deutlich, sondern auch angesichts der Zahlen für Werbung der jeweiligen Verwaltung in den sozialen Medien, also in diversen Online-Netzwerken.

1256,80 Euro gab die Senatsverwaltung von Bettina Jarasch (Grüne) 2022 für Visagisten aus

Den Antworten zufolge gab Giffeys Senatskanzlei dafür 0 Euro aus, Jaraschs Verwaltung listet insgesamt mehr als 70.000 Euro auf. Der FDP-Abgeordnete Bauschke fragte zudem, wie viel die Stäbe der beiden Regierungsmitglieder vergangenes Jahr für Visagisten zahlten. Die Antworten aus den Verwaltungen: 0 Euro Giffey, 1256,80 Euro Jarasch.

„Dass sich die Grünen den Staat zur Beute machen, wundert mich nicht. Sicher, die Senatsverwaltungen brauchen Öffentlichkeitsarbeit. Dass die von Bettina Jarasch geführte Verwaltung aber erheblich mehr Mittel als Franziska Giffeys Senatskanzlei ausgibt, ist fragwürdig“, sagte Bauschke. „Und weil der Wahlkampf schon zwei Monate läuft, muss die Frage erlaubt sein: Hat Jarasch die von der Verwaltung bezahlten Fotos nur für Senatsaufgaben genutzt?“

Bauschke fragte auch die Verwaltung von Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Online-Werbung und Visagisten wurden demnach 2022 nicht gebucht, für externe Fotografen 1229,14 Euro ausgegeben.

