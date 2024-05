Protest mit Plakaten und Sprechchören Dutzende versammeln sich zu Pro-Palästina-Demo vor der TU Berlin

An der Technischen Universität (TU) in Berlin haben sich am Dienstag mehrere Dutzend Menschen zu einer pro-palästinensischen Kundgebung versammelt. Für 11.30 Uhr war eine Demonstration mit 100 Teilnehmern angemeldet worden. Zum Protest hat eine Gruppe namens notinourname_TU aufgerufen.

Laut TU-Sprecherin Steffi Terp war die Gruppe bereits in der Vergangenheit auf dem Campus beobachtet worden. Weil die Demonstration nach Angaben der Sprecherin nicht auf dem TU-Gelände, sondern auf öffentlichem Straßenland abgehalten werden soll, warte die TU ab.

Vor Beginn der Kundgebung hatten vor der Mensa der TU an der Hardenbergstraße etwa zehn Personen versammelt. Einige von ihnen trugen ein Palästinensertuch, eine „Kufiya“. Später wuchs die Gruppe auf etwa 50 Teilnehmer an. Als die Kundgebung begann, waren „Free free Palastine“- und „Free free Gaza“-Rufe zu hören, später „Israel is a terror state, Germany is a fascist state“.

Demonstranten drückten vor der TU-Mensa ihren Protest auch auf Schildern aus. © Marius Gerards

„Wir bleiben hier, wir bleiben stark. Wir werden so lange kämpfen, bis Palästina seine Freiheit gewonnen hat“, sagt ein Redner zum Auftakt. Einzelne Demonstranten waren vermummt. Sie trugen schwarze OP-Masken und Sonnenbrillen.

Bemerkenswert sind die Schilder der Demonstranten. Auf ihnen stehen Zitate israelischer Politiker und zum Beispiel von António Guterres, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen. Der Nahostkonflikt wird in Zitaten abgebildet. „Wir werden Gaza zu einer Insel aus Ruinen machen“, war auf einem Plakat zu lesen. Das Zitat wurde darauf dem israelischen Premierminister Netanjahu zugewiesen.

Demonstranten, Journalisten und Polizei standen sich bei der Demonstration gegenüber. © Tsp / Christoph Papenhausen

Andere Teilnehmer trugen Schilder mit direkten politischen Botschaften, zum Beispiel „A regime of Jewish supremacy from the jordan river to the mediterranean sea: this is apartheid“. Auf dem Schild wurde der Schriftzug als ein Zitat der Human Right Organisation ausgewiesen.

Während Sprechchöre ertönten, versuchten drei Demonstranten mit ihren Palästinensertüchern die Filmaufnahmen von Journalisten zu behindern. Die Polizei forderte die Demonstranten auf, die Behinderung der Fotografen zu unterlassen. Daraufhin konnten Journalisten ungestört filmen und fotografieren.

Der Gegenprotest war gering, aber da: Ein Mann rief in die Menge, er schäme sich für die Demonstranten schämen. Die Demonstranten diskutierten mit ihm und baten ihn nach vorn. Eine weitere Person filmt die Situation.

Eine Rednerin kritisierte das Vorgehen Israels im Gaza-Streifen und die Rolle Deutschlands in diesem Konflikt. „Israel is a terror state, Germany is a fascist state“, riefen Demonstranten später.

Ein anderer Demonstrant sprach von einem Genozid in Gaza. „Lasst uns kämpfen für das Leben“, sagte er zum Abschluss seiner Rede, bevor das Exmatrikulations-Gesetz des Berliner Senats kritisiert wurde.