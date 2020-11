Michael Müller: "Nicht mehr bereit, so etwas zu akzeptieren"

Soeben äußerte sich der Regierende Bürgermeister Michael Müller in der "Abendschau" des RBB zum Verlauf der Demonstrationen. "Ich will klar sagen, dass ich nicht mehr bereit bin, so etwas zu akzeptieren in Berlin, was wir hier sehen", sagte der Sozialdemokrat. Einerseits würden Tausende ohne Rücksicht auf jeglichen Schutz demonstrieren, andererseits gehe es in der Pandemie um das Offenhalten von Schulen und die Existenz von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern.

Nicht zuletzt wies der Regierende Bürgermeister darauf hin, wer auf diese Proteste baue. "Man kann demonstrieren, man kann seine Meinung sagen, aber man muss es nicht mit Reichsbürgern und Rechtsextremen machen", sagte Müller. Es gebe Leute, die den Protest politisch nutzen. Seinen Dank richtete er an den Innensenator, die Berliner Polizei und Bundespolizei, die entschieden vorgegangen seien - ohne rücksichtslos zu sein. Die Wasserwerfer hätten keinen harten Strahl abgegeben, sondern die Demonstranten lediglich nass gemacht. Es sei für sie "ungemütlich" geworden.

Das novellierte Gesetz bringe "zusätzlich Rechtssicherheit" und sei eine breitere Legitimationsbasis für die Corona-Verordnungen, nachdem nun Bundestag und Bundesrat die rechtliche Grundlage neu debattiert und beschlossen hätten.