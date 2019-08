Am Freitagmittag wurde in Berlin-Moabit ein Mann erschossen. Die Identität des Opfers sowie weitere Details zum Tatgeschehen sind bislang nicht bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Fahrradfahrer einen Mann in den Kopf geschossen haben.

Die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften am Tatort am Kleinen Tiergarten an der Turmstraße in Moabit. (tsp)