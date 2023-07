Rammstein-Konzert in Berlin Peng-Kollektiv bekennt sich zu Manipulation an Kabelkanälen im Olympiastadion

Bei einem Konzert von Rammstein im Berliner Olympiastadion ist es am Wochenende zu zwei Festnahmen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatten ein 36-jähriger Mann und eine 24-jährige Frau am Sonntagabend an Kabelschächten hantiert. Jetzt hat sich das Peng-Kollektiv zu den Manipulationen bekannt. Bei der Gruppe handelt es sich um mehrere Künstler, Aktivisten, Handwerker und Wissenschaftler aus Berlin. Zu ihrem erweiterten Netzwerk zählen nach eigenen Angaben des Kollektivs mehr als 100 Menschen.

Auf Twitter teilte die Gruppe am Dienstagabend ein Video, das offenbar bei dem Konzert aufgenommen wurde. Zu sehen ist darin unter anderem, wie von den Rängen im Olympiastadion ein Transparent entrollt wird. Was auf dem Banner steht, ist nicht zu erkennen. Später im Video werden jedoch zwei Transparente gezeigt, auf denen steht: „Solidarität mit allen Betroffenen“ und „Keine Bühne für Täter“. Im Anschluss ist zu sehen, wie mehrere Polizisten mit Bannern hantieren. Ob es sich um die zuvor gezeigten Transparente handelt, ist nicht erkennbar.

In einem Twitter-Thread schreibt das Peng-Kollektiv dazu unter anderem: „Eigentlich wollten wir wie 70.000 andere einfach nur #Rammstein genießen, einen mutmaßlichen Täter mit problematischen Texten bejubeln und uns von Schaum aus Penissen besprühen lassen. Dann haben wir nur ein gaaanz kleines bisschen am Tape über den Kabelkanälen rumgeknibbelt (...) und das ein oder andere Banner gedroppt. Ja gut, vielleicht haben wir auch ein paar Flyer geworfen. Und in die Klos gehängt.“

Dem Rammstein-Sänger Till Lindemann wurde in den vergangenen Wochen von mehreren Frauen – teils anonym – vorgeworfen, er lasse systematisch junge Fans für Sex rekrutieren. Bei Aftershowpartys soll es zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Lindemann weist die Vorwürfe gegen ihn zurück.

Seine Anwälte verweisen auf Behauptungen in sozialen Netzwerken, Frauen seien bei Konzerten „mithilfe von K.-o.-Tropfen beziehungsweise Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr.“