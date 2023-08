Raub an Kreuzberger U-Bahnhof Verdächtiger stößt BVG-Mitarbeiter in Richtung eines einfahrenden Zuges

Nach einem Raub am U-Bahnhof Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg hat die Polizei am Dienstagabend zwei Tatverdächtige festgenommen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Gegen 20 Uhr soll einer der mutmaßlichen Täter einen 17-Jährigen angegriffen haben. Er überfiel das Opfer mit Schlägen gegen den Kopf. Anschließend riss er dem Minderjährigen eine Kette vom Hals und nahm Geld aus dessen Umhängetasche.

Kurz darauf eilte das Sicherheitspersonal der BVG herbei. Ein mutmaßlicher Komplize des Täters stieß einen 32-jährigen BVG-Mitarbeiter in Richtung der Bahnsteigkante. Der Mitarbeiter konnte sich nur retten, weil er sich an einem Schild festhielt. Der einfahrende Zug hätte den BVG-Angestellten nach Polizeiangaben direkt erfasst.

Beide Tatverdächtigen im Alter von 25 und 23 Jahren wurden festgenommen. Der 17-Jährige erlitt mehrere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.