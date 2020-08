Viel Polizei in Mitte

In ganz Mitte gibt es auffällig hohe Polizeipräsenz. Auf der Seite des Tiergartens Richtung Potsdamer Platz sind vor allem Einheiten aus Nordrhein-Westfalen zu sehen, rund um das Brandenburger Tor Thüringer Einsatzkräfte sowie Bundespolizei. Schwerpunkt des Demonstrationsgeschehen ist momentan der Bereich um das Brandenburger Tor. Knapp 1000 „Querdenker“ haben sich hier versammelt. Darunter auch Menschen mit Reichsfahnen und Bannern, die die Befreiung Deutschlands und einen Friedensvertrag mit den Allierten fordern. Über Mitte fliegt ein Hubschrauber. Die Polizei fordert per Durchsage die Teilnehmer dazu auf, die Versammlung in Richtung Potsdamer Platz zu verlegen. Warum, ist bislang unklar. (Julius Geiler)