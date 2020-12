Polizei und Generalstaatsanwaltschaft in Berlin scheint im Fall der jahrelangen Serie rechtsextremer Brandstiftungen im Bezirk Neukölln ein Fahndungserfolg gelungen zu sein. Beamte der „BAO Fokus“ haben nach Informationen des Tagesspiegels am Mittwochmorgen die schon lange tatverdächtigen Neonazis Sebastian T. und Tilo P. verhaftet.

Beiden werde die Beteiligung an mehreren Brandstiftungen vorgeworfen, hieß es in Sicherheitskreisen. Bei Sebastian T. kommt noch der Verdacht hinzu, er habe unrechtmäßig Corona-Soforthilfe für Soloselbstständige beantragt. Das Amtsgericht Tiergarten hatte auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen die beiden Rechtsextremisten erlassen.

Seit 2016 wurden in Neukölln mehr als 70 rechte Angriffe verübt, darunter 23 Brandstiftungen. Die Angriffe trafen vor allem Linke, mehrmals gingen Fahrzeuge in Flammen auf. Polizei, Justiz und der Senat gerieten angesichts ausbleibender Fahndungserfolge zunehmend in die Kritik.

[Die Brandserie ist auch regelmäßig Thema in unserem Leute-Bezirksnewsletter für Neukölln. Den gibt es hier: leute.tagesspiegel.de]

Mehr zum Thema Soko „Fokus“ zu rechtsextremen Anschlägen in Neukölln Ermittler haben viele Spuren, aber keine Beweise gegen Neonazis

Im Oktober stellte Innensenator Andreas Geisel (SPD) eine Expertenkommission vor, die sich mit möglichen Versäumnissen der Behörden bei den Ermittlungen zu den rechtsextremen Angriffen in Neukölln befassen soll. Der Kommission gehören die ehemalige Polizeipräsidentin von Eberswalde, Uta Leichsenring, sowie der frühere Bundesanwalt Herbert Diemer an.