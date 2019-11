Der Vizechef des Landeskriminalamtes Berlin, Oliver Stepien, hat Fehler und Pannen im Umgang der Berliner Polizei mit der rechtsextremistischen Anschlagsserie in Neukölln eingeräumt. Es seien bei einzelnen Ermittlungen nicht die Ergebnisse erbracht worden, die möglich gewesen wären, sagte Stepien.

Ganz konkrete Fehler benannte Stepien im Fall des Brandanschlags auf das Auto des Neuköllner Linke-Politikers Ferat Kocak. Der Verfassungsschutz hatte am 15. Januar 2018 ein Gespräch zweier Tatverdächtiger abgehört. Beide sprachen über die Abschlagspläne auf eine Person, die einen roten Smart fährt. Am 17. Januar informierte der Verfassungsschutz die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes (LKA). Die Polizei filterte 180 Fahrzeuge heraus und stufte drei Halter als potenzielle Opfer – darunter auch Kocak.

Doch die Ermittler gingen davon aus, dass nur Personen, die sich für Flüchtlinge und gegen Rechts äußerten, seien gefährdet. Den Linke-Politiker Kocak zählten die Ermittler nicht dazu – obwohl eine einfache Suche im Internet gereicht hätte. Wegen dieser Panne wurde Kocak nicht vor einem möglichen Anschlag gewarnt.

LKA-Vizechef Stepien räumte weitere Fehler ein. So wäre einer der beiden Tatverdächtigen ein Jahr vor dem Anschlag an der Wohnanschrift des Opfers gesehen worden und im Herbst 2017 gab es bereits einen Hinweis auf Abschlagspläne. Doch diese Informationen wurden nicht mit den Hinweis des Verfassungsschutzes auf den geplanten Brandanschlag zusammengebracht.

Laut Stepien gab es in den Akten unterschiedliche Schreibweisen des Namens von Kocak. Auch deshalb hätten die Beamten die verschiedenen Stränge nicht zusammengebracht. In der Nacht zum 1. Februar wurde dann das Auto von Kocak in Brand gesetzt. Nur durch Glück geriet das Haus nicht in Brand.