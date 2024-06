Rumänien-Niederlande, Österreich-Türkei Zwei zusätzliche EM-Spiele werden auf der Fanmeile am Brandenburger Tor gezeigt

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) kündigte am Freitag zwei zusätzliche Public Viewings auf der Fanmeile am Brandenburger Tor an: das Achtelfinale zwischen Rumänien und der Niederlande sowie das Achtelfinale zwischen Österreich und der Türkei am Dienstag.

Man habe in der Stadt viele Fans und eine große türkische Community, sagte Spranger zu der Entscheidung. Auf der Hauptbühne am Brandenburger Tor sollten ursprünglich nur die drei deutschen Vorrunden-Spiele, die drei Vorrundenspiele und das Achtelfinale in Berlin, das deutsche Achtelfinale und die sieben Spiele vom Viertelfinale bis zum Endspiel am 14. Juli in Berlin gezeigt werden. (dpa)