Die Kosten für die Sanierung des Bahnhofs Zoo steigen weiter an. Die Deutsche Bahn kalkuliert mittlerweile mit Ausgaben von rund 125 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Zuletzt waren die Ausgaben für den Umbau der Station in der City West mit 100 Millionen Euro beziffert worden.

Zudem wird der Bahnhof Zoo in wenigen Wochen erneut zur jahrelangen Großbaustelle. Im Juni will die Deutsche Bahn umfangreiche Arbeiten an der S-Bahn-Halle beginnen, wie der Konzern am Montag mitteilte.

Dabei wird bis 2027 der komplette Brandschutz in diesem Bereich der Station erneuert. Zudem will die Bahn die Gewerbeflächen sowie die Räume der Bundespolizei entkernen und anschließend sanieren. Insgesamt würden rund 7000 Quadratmeter Fläche in Erdgeschoss und Keller saniert.

Für Fahrgäste machen sich die anstehenden Bauarbeiten bereits im Mai bemerkbar. Dann werden laut Bahn die Geschäfte geräumt. Wo sich heute Apotheke, Zeitschriftengeschäft oder Backshop befinden, sind dann nur noch leere Mietflächen zu sehen.

Von der Bahnhofshalle selbst bleibt während der Arbeiten nur ein Fußgängertunnel übrig, der den S-Bahnsteig mit den Eingängen und dem unterirdischen U-Bahnhof verbindet. Auswirkungen auf den Bahnverkehr haben die Arbeiten laut Deutscher Bahn hingegen nicht.

Bereits seit 2015 saniert die Bahn den Bahnhof Zoo in mehreren Schritten umfassend. Zunächst wurden die traditionsreichen „Terrassen am Zoo“ im ersten Obergeschoss hergerichtet. Anschließend nahm sich der Konzern die Fernbahn- und Gepäckhalle vor.

Neben einer Modernisierung der in die Jahre gekommenen Bausubstanz entstanden so auch neue Gewerbeflächen.