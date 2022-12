S-Bahn-Strecken durch Berlin gesperrt Sechs Wochen Baustelle im Nord-Süd-Tunnel

Fahrgäste der S-Bahn auf den Nord-Süd-Linien müssen sich auch im nächsten Jahr auf wochenlange Sperrungen einstellen. Nachdem der Zugverkehr in diesem Jahr vom Südkreuz an südwärts monatelang unterbrochen war, stehen ab Januar 2023 wieder Bauarbeiten im Nord-Süd-Tunnel unter der Berliner Innenstadt an.

Wie die Bahn am Donnerstag mitteilte, wird in zwei Abschnitten gebaut. Der erste beginnt freitagabends am 6. Januar mit der Sperrung der Strecke zwischen Yorckstraße/Großgörschenstraße und Nordbahnhof. Bis einschließlich 27. Januar wird die S1 geteilt und fährt zwischen Wannsee und Yorckstraße/Großgörschenstraße sowie zwischen Nordbahnhof und Oranienburg. Die werktäglichen Verstärkerfahrten im Berufsverkehr zwischen Zehlendorf und Potsdamer Platz fallen dann weg.

Noch stärker gekürzt werden die via Südkreuz fahrenden 2er-Linien: Die S2 fährt zwischen Mahlow und Südkreuz sowie zwischen Nordbahnhof und Bernau. Zwischen Blankenfelde und Mahlow besteht schon jetzt und noch bis April Ersatzverkehr mit Bussen.

Die S25 fährt ab dem Abend des 6. Januar zwischen Teltow Stadt und Priesterweg sowie zwischen Gesundbrunnen und Hennigsdorf. Nur in den Nächten von Freitag zu Samstag sowie Samstag zu Sonntag wird der südliche Ast bis Südkreuz und der nördliche Ast bis Nordbahnhof verlängert. Die S26 fährt zwischen Teltow Stadt und Priesterweg, montags bis freitags zusätzlich zwischen Gesundbrunnen und Waidmannslust.

Die Alternativen: Regios, Ersatzbusse, verlängerte Ringlinien

Als Alternativen kommen je nach Route verschiedene Optionen in Betracht. Zum einen werden zwei Ersatzbuslinien eingerichtet: Die Linie S1A soll Südkreuz - Schöneberg - Bushaltestelle Richard-von-Weizsäcker Platz (Halt für S-Bahnhof Julius-Leber-Brücke) - Yorckstraße - Anhalter Bahnhof - Potsdamer Platz/Voßstraße - Bushaltestelle Behrenstraße/Wilhelmstraße (für S-Bahnhof Brandenburger Tor) - Friedrichstraße (Reichstagufer) fahren.

Auf dem nördlichen Abschnitt fährt die Buslinie S1B: Friedrichstraße (Am Weidendamm) - Oranienburger Straße (Tucholskystraße) - U-Bahnhof Rosenthaler Platz (Zusatzhalt) - Nordbahnhof.

In vielen Fällen bietet es sich auch an, zwischen Südkreuz und Gesundbrunnen einen der vielen Regionalzüge zu nutzen, die via Potsdamer Platz und Hauptbahnhof eine ähnliche Route fahren wie sonst die S-Bahnen. Außerdem verlängert die Bahn die S45 und S46 über den südlichen und westlichen Ring hinaus bis nach Gesundbrunnen. Von dort fahren die Züge als S25 weiter nach Hennigsdorf und als S26 weiter nach Waidmannslust.

Am 27. Januar beginnt der zweite Bauabschnitt, der bis Freitagabend, den 17. Februar, dauern soll. Dann gelten wieder andere Linienführungen. Die Änderungen werden in die Apps von Bahn, BVG und VBB eingespeist.

Nach Angaben der Bahn bietet sich der Winter für Bauarbeiten im Tunnel an. In diesem Winter sei aber mehr zu tun als gewöhnlich. Konkret würden 9100 Meter Schienen erneuert, 18.400 Meter Schienen geschliffen, 17 Weichen instandgesetzt, 700 Schwellen erneuert und 22 Schienenschmierapparate erneuert. Letztere sollen das notorische Lärmproblem lindern. Das Quietschen der Züge auf der kurvigen Tunnelstrecke erreicht oft schmerzhafte Lautstärken. Und die bisherigen Abhilfeversuche waren meist wenig erfolgreich.

