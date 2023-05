Schlägerei auf Jugendfußballturnier 15-jähriger Berliner hirntot, 16-Jähriger in Untersuchungshaft

Ein 15-jähriger Spieler des Jugendfußballclubs (JFC) Berlin ist nach einer Schlägerei während eines internationalen Fußball-Jugendturniers in Frankfurt am Main hirntot. „Er wird mit einer Maschine am Leben erhalten“, sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Dienstag dem Tagesspiegel.

Ein 16-Jähriger einer gegnerischen Fußballmannschaft aus Frankreich soll den Jugendlichen gegen den Kopf beziehungsweise den Hals geschlagen haben. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei in der hessischen Großstadt am Dienstag mitteilte.

Die Tat ereignete sich beim „Germany Cup“ auf dem Sportplatz von SV Viktoria Preußen 07 im Frankfurter Stadtteil Eckenheim. Der JFC Berlin traf im Halbfinale auf die Mannschaft der Jugendakademie Metz.

Nach Angaben von Augenzeugen, die von der „Bild“-Zeitung zitiert wurden, habe Berlin 1:0 geführt, als der Schiedsrichter abgepfiffen habe. Zeugen berichteten der „Frankfurter Rundschau“, dass es danach zu Provokationen gekommen sei. Daraufhin sei die Schlägerei ausgebrochen. In diese waren nach Angaben der „Welt“ mehrere Personen verwickelt.

Die Polizei teilte mit, „dass es nach bisherigen Erkenntnissen gegen 16.10 Uhr, nach dem Abpfiff, zu einem Spielertumult kam, der in einer Schlägerei zwischen den Spielern eskalierte“. Dabei soll der 16-jährige Franzose nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft den Berliner gegen den Kopf beziehungsweise den Hals geschlagen haben.

Der 15-Jährige sei zu Boden gesackt und habe reanimiert werden müssen. Er kam in ein nahegelegenes Krankenhaus, in dem die Ärzte lebensbedrohliche Hirnverletzungen feststellten.

Der Jugendfußballclub Berlin hat seinen Sitz in Lichtenberg. Daniel Springer, der Vorsitzende des JFC Berlin, teilte dem Tagesspiegel mit, dass er „aus Respekt gegenüber der Familie und da es sich hier um ein offenes Verfahren handelt“ derzeit keine Auskunft über den Vorfall geben könne.

Der „Germany Cup“ ist eine Serie von internationalen Jugendturnieren, die das ganze Jahr über in verschiedenen Städten in Deutschland und in den Niederlanden ausgetragen wird. In Frankfurt wurde von Freitag bis Sonntag gespielt.