Schöne Haare und Abhängen Frisur-Event im „Hase“ in Neukölln

Friseursalons und ihre Namen sind eine Steilvorlage für vermeintlich spitzfindige Wortspiele. Man denke nur Lokale, die tatsächlich „Haareszeiten“, „Haarmonie“ oder „Bahaarmas“ heißen. Nicht ganz so flippig, aber mindestens genauso kreHAARtiv ist man bei „Hase“ am Tempelhofer Feld in der Weisestraße 22: Am Samstag, dem 25. März findet hier zwischen 12 und 20 Uhr „Kamm Control“ statt. Bei diesem Event kann man sich von tollen Friseur:innen oder Stylist:innen die Haare schneiden lassen.

Termine vorab gibt es nicht, man kommt einfach vorbei und schaut, wann wer Zeit hat. Bezahlt wird auf Spendenbasis. Wer ein bisschen auf seinen neuen Haarschnitt warten muss, oder vielleicht gar keine neue Frisur möchte, ist eingeladen zu verweilen. In den gemeinschaftlichen Räumlichkeiten kann man nett abhängen, Musik hören, Gespräche führen und dabei das eine oder andere Kaltgetränk zu sich nehmen.

Im Schaufenster des „Hase“ ist der Name des Ladens eindeutig zu erkennen. © Jascha Müller-Guthof

Wenn nicht gerade am Haupthaar herumgeschnitten wird, ist das Hase auch so eine tolle Adresse: Hier wird Kunst ausgestellt (aktuell von Noah Becker), außerdem werden Skateboards, Longboards, Inliner, Rollschuhe und andere Sportgeräte, sowie Kameras und Lautsprecher verliehen, verkauft und oder repariert, um damit auf dem Tempelhofer Feld die best mögliche Zeit zu haben.

Weil sich das hauptsächlich in den warmen Monaten lohnt, startet die neue Saison des Hase offiziell am 1. April 2023. Dank „Kamm Control“ mit einer gut frisierten Kundschaft.

