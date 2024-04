Schriftzug an SPD-Gebäude entdeckt Mutmaßliche Linksextremisten beschmieren Parteibüro von Berlins Innensenatorin

In der Nacht zu Mittwoch haben mutmaßliche Linksextremisten das Parteibüro von Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) beschmiert. Das bestätigte die Polizei dem Tagesspiegel auf Nachfrage.

Nach Auskunft einer Sprecherin wurde in schwarzer Farbe der Schriftzug „FUCK SPD“ sowie in roter Farbe ein A in einem Kreis an das Gebäude gemalt. Ein A mit einem Kreis dient in der linken Szene oftmals als Symbol für die Solidarisierung mit der „Antifaschistischen Aktion“.

Eine Angestellte des Bürgerbüros teilte mit, dass das Büro am Mittwoch geschlossen bleibe. Die Unbekannten hätten bei ihrer Aktion auch das Nebenhaus beschmiert.

Laut Polizei hatte ein Polizist die Schmiererei in der Biesdorfer Köpenicker Straße gegen 3 Uhr in der Nacht entdeckt. Der Staatsschutz ermittelt.