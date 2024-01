Schrott auf Berlins Straßen Rund 8000 Autowracks mussten 2023 entsorgt werden

Tausende alte Autos und Unfallwagen ohne Nummernschilder müssen jedes Jahr von den Straßen in Berlin abtransportiert und entsorgt werden. 2023 zählten die Bezirke insgesamt 8028 Autowracks, weitere Autos ohne Nummernschilder sowie Autos ohne gültige Kennzeichen. Im Vorjahr 2022 lagen die Zahlen ähnlich hoch.

Das antwortete der Senat auf eine Anfrage der CDU. Allerdings würden auch Schrottautos über Meldungen beim „Ordnungsamt Online“ erfasst, wobei Fahrzeuge mehrfach genannt werden könnten. Der überwiegende Teil der Anzeigen erfolgte aber durch die Polizei und die Ordnungsämter der Bezirke.

Etwa die Hälfte der Fälle machen Autowracks aus. Das sind oft alte Autos, die nicht mehr fahren, oder durch Unfälle zerstörte Wagen. Die Zahlen schwanken in verschiedenen Jahren und zwischen den Bezirken. Möglicherweise ist die Erfassung der stehen gelassenen Autos in den Bezirken nicht einheitlich.

So wurden 2022 in Charlottenburg-Wilmersdorf 469 Autowracks erfasst, aber nur ein weiteres Auto ohne Kennzeichen. In Neukölln zählte man hingegen 199 Autowracks, aber zugleich 393 weitere alte Autos ganz ohne Nummernschild und 368 Autos ohne gültiges Kennzeichen.

Grundsätzlich sei der Fahrzeugbesitzer nach einem Unfall für das Auto zuständig, so der Senat. Andernfalls würden alle Fahrzeuge ohne gültige Kennzeichen, die auf öffentlichen Straßen abgestellt oder stehen gelassen wurden, „unverzüglich beseitigt“. Gegen Besitzer, die ermittelt würden, könnten Bußgelder verhängt werden. (dpa)