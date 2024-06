Neues Besuchszentrum in Friedrichshain Berlins Landeszentrale für politische Bildung eröffnet zweiten Standort

Die Berliner Landeszentrale für politische Bildung hat am Montag im Beisein von Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) ihr zweites Besuchszentrum in Friedrichshain eröffnet. Künftig müssen Schulklassen und Interessierte aus den östlichen Bezirken nicht mehr zum Amerika-Haus am Bahnhof Zoo in Charlottenburg fahren.

Im neuen Besuchszentrum Ostkreuz an der Revaler Straße 29 soll es neben politischen Sachbüchern und anderen Publikationen auch Workshops, Diskussionen und Tagungen geben.

Mehr Besucher aus den östlichen Kiezen erhofft

Am neuen Standort soll auch ein besonderes Augenmerk auf die Bereiche politische Bildung mit Kindern, politische Medienbildung und Wählen ab 16 Jahren gelegt werden. Darüber hinaus werden hier besonders Fragen im Mittelpunkt stehen, die im Ostteil der Stadt – speziell in den Randbezirken – eine große Rolle spielen. Ein weiterer Schwerpunkt soll auf digitaler politischer Bildung liegen. Auch niedrigschwellige Angebote in Nachbarschaftshäusern sind geplant.

Berlins Senatorin für Bildung, Jugend und Familie, Katharina Günther-Wünsch, begrüßte die Eröffnung des neuen Standorts. Es sei ein wichtiger Schritt, um den Menschen näher zu sein und Themen in den Blick zu nehmen, die in den östlichen Stadtbezirken besonders relevant sind, sagte sie. „In unsicheren Zeiten wie diesen ist es unser Ziel, die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Bereitschaft zu unterstützen, Verantwortung für die Demokratie zu übernehmen“, sagte Günther-Wünsch. Mit dem zweiten Standort könne ein Raum für einen besseren politischen Austausch geschaffen werden, um so das demokratische Bewusstsein zu stärken.

„Wir müssen den Menschen entgegenkommen“, hatte der Leiter der Landeszentrale, Thomas Gill, dem Tagesspiegel anlässlich des Bekanntwerdens der Pläne im Jahr 2023 gesagt. Eine Besucherumfrage vor einigen Jahren habe ergeben, dass die jährlich rund 30.000 Besucherinnen und Besucher im Amerika-Haus vorrangig aus den umliegenden Kiezen kommen. Gill hofft nun, dass „Menschen aus Stadtteilen, von denen aus das bisher ein Tagesausflug war, häufiger kommen“.

Am 4. Juni lädt die Landeszentrale Interessierte von 15.30 bis 19.30 Uhr zum Eröffnungsfest in die Revaler Straße ein. Das neue Besuchszentrum ist dann ab dem 11. Juni am Dienstag, Mittwoch und Freitag von jeweils 10 bis 18 Uhr geöffnet.