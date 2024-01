Sie betrieben Corona-Teststellen in Berlin Nicht getestet, aber abgerechnet – zwei Polizeiangehörige unter Verdacht

Beamte des Landeskriminalamtes haben am Dienstagmorgen Wohn- und Geschäftsräume in Berlin durchsucht. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittag mitteilten, geht es um den Betrug mit Corona-Teststellen.

Beschuldigt sind zwei Polizeiangehörige. Sie sollen eine Corona-Teststelle betrieben haben, Testergebnisse ohne vorherige Testung ausgestellt haben – und diese nicht erbrachten Leistungen dann abgerechnet haben.

Durchsucht wurden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wohn- und Geschäftsräume in Pankow, Charlottenburg und Köpenick. Dabei wurden Daten und Unterlagen als Beweismittel gefunden. Nun wird weiter ermittelt, zudem sollen dienstrechtliche Konsequenzen für die beiden Polizeiangehörigen geprüft werden.