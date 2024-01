Silvesternacht in Berlin Polizei erfasst zum Jahreswechsel elf Sexualstraftaten

In der Silvesternacht hat die Berliner Polizei elf Sexualdelikte registriert. Dabei ging es um vier Vergewaltigungen, eine sexuelle Nötigung und sechs sexuelle Belästigungen, wie die Polizei dem Tagesspiegel am Freitag auf Nachfrage mitteilte. Diese wurden zum Jahreswechsel in Berlin in der Zeit vom 31. Dezember 2023 um 18 Uhr bis 1. Januar 2024 um 6 Uhr erfasst. Zunächst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Drei der Sexualstraftaten fanden nach Polizeiangaben im Ortsteil Mitte statt, die weiteren verteilten sich über das Stadtgebiet. Am Alexanderplatz wurde eine sexuelle Belästigung, am Brandenburger Tor eine weitere Sexualstraftat erfasst.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Sexualdelikte damit nur leicht gesunken. In der Silvesternacht zum Jahreswechsel 2022 zu 2023 wurden der Polizei zufolge zwölf Sexualdelikte registriert.