Sogar Berlins Schulsenatorin kommt rüber Neubau und Ausbau von Spandaus Schulen

Wissen Sie längst aus dem Spandau-Newsletter, wird jetzt aber auch feierlich eingeweiht: Am Mittwoch wird die neue Grundschule um Schulleiterin Constanze Rosengart in der Mertensstraße Ecke Goltzstraße eröffnet – mit viel politischer Prominenz. Los ging es in diesem Schuljahr mit 400 Kindern, später sollen es 580 Kids sein. Einen Namen hat die Schule noch nicht, allerdings gibt es erste Ideen von Tagesspiegel-Leserinnen und -Leser. Bis 2025 darf die neue Grundschule erst mal weiter „05G31“ heißen. Das ist Behördendeutsch: 05 steht für Spandau, G31 für die 31. Grundschule im Bezirk.

„Es ist die erste Neugründung einer Grundschule im Bezirk seit mehr als 20 Jahren“, teilte das Bezirksamt mit. Zur Eröffnung werden neben Bürgermeister Frank Bewig, CDU, und Gebäudestadträtin Carola Brückner, SPD, auch Wohnstaatssekretär Stephan Machulik, SPD (kommt aus Hakenfelde) und sogar Schulsenatorin Katharina Günther-Wünsch, CDU, erwartet. Die Schule hat den inklusiven Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“.

Und nicht nur von dieser Schulbaustelle gibt’s News: Vor drei Monaten war bereits im Spandau-Newsletter die erste Skizze und die Details von der neuen B.-Traven-Schule zu sehen, diese Woche wurde nun auch die Projektvereinbarung zwischen dem Bezirk und der Howoge offiziell unterzeichnet. Die Wohnungsbaugesellschaft setzt das Bauprojekt um. „Damit ist der rechtliche Grundstein für die Sanierung und die bauliche Erweiterung der Spandauer B.-Traven-Gemeinschaftsschule gelegt“, teilte das Rathaus um Schulstadträtin Carola Brückner, SPD, mit.

Die Schule um Andrea de la Motte wird saniert und groß ausgebaut, 2026 geht es los im Falkenhagener Feld. 2030 sollen statt jetzt 560 Jugendliche künftig 880 dort lernen. Es wird auch eine sehr große Sporthalle geplant - hier mehr Details im Tagesspiegel.

So soll die neue B.-Traven-Schule aufgebaut werden. © howoge

Die Schule ist nach einem deutschen Schriftsteller und Bestsellerautor benannt: „B. Traven war ein mysteriöser Schriftsteller, dessen wahre Identität bis heute nicht eindeutig geklärt ist. Es wird angenommen, dass er in den Jahren zwischen 1882 und 1890 geboren wurde und im Jahr 1969 in Mexiko verstorben ist“, heißt es auf der Seite der Schule.

