Nach der Veröffentlichung einer ersten rudimentären Liste von Medizinern, die in Deutschland Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, pocht die SPD auf schnelle Nachbesserungen. „Gesundheitsminister Jens Spahn muss sicherstellen, dass sich es für die Betroffenen deutlich mehr Information gibt“, sagte Fraktionsvize Karl Lauterbach dem Tagesspiegel. Die bisherige Übersicht der Bundesärztekammer, reiche in keiner Weise.

Im Verzeichnis finden sich fast nur Mediziner aus Berlin und Hamburg

Die mit der Reform des Strafrechtsparagraphen 219a eingeführte Liste der Bundesärztekammer verzeichnet bislang nur 87 der bundesweit rund 1200 Ärztinnen und Ärzte, die Abtreibungen vornehmen. Außerdem fehlen dabei fast alle größeren Bundesländer. 56 der aufgeführten Praxen haben ihren Sitz in Berlin, 26 in Hamburg. Darüber hinaus finden sich nur noch drei Praxen aus Nordrhein-Westfalen und zwei aus Hessen in dem Verzeichnis.

Hintergrund für die Ärzteliste ist eine Gesetzesänderung vom Februar zum Paragrafen 219a. Nach langen Debatten hatte sich die Große Koalition darauf geeinigt, dass Werbung für Schwangerschaftsabbrüche aus wirtschaftlichen Interessen oder in "grob anstößiger Weise" verboten bleibt. Allerdings sollten Betroffene von „befugten Stellen“ eine Übersicht erhalten, in welchen Praxen Abtreibungen möglich sind.

Gesundheitsministerium: So ist das keine Hilfe für Schwangere in Konfliktsituationen

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) räumte ein, dass veröffentlichte Übersicht den Vorgaben dieses Kompromisses nicht genügt. „Diese Liste ist absolut unvollständig und so auch keine Hilfe für schwangere Frauen in Konfliktsituationen, so wie es der Gesetzgeber wollte“, sagte ein Ministeriumssprecher dieser Zeitung. Allerdings befinde sich das Ärzteverzeichnis erst im Aufbau. Es werde monatlich aktualisiert und solle noch „deutlich benutzerfreundlicher gestaltet“ werden als bisher. „Wir setzen darauf, dass die Bundesärztekammer das so hinbekommt.“

Die frauenpolitische Sprecherin der Grünenfraktion im Bundestag, Ulle Schauws, bezweifelt allerdings, dass sich die Situation in den nächsten Monaten groß verbessert. Schließlich könne man Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten, nicht zur Eintragung auf zentralen Listen verpflichten.

Viele Ärzte wollen womöglich nicht ins Visier von Abtreibungsgegnern geraten

„Viele überlegen sich sehr genau, ob sie auf diese Weise ins Visier von Abtreibungsgegnern geraten wollen“, sagte Schauws dem Tagesspiegel. Fakt sei, dass es wegen des Werbeverbots zu „hanebüchenen Verrenkungen“ komme und die Regierung ihr Versprechen nicht halte. Die Informationsmöglichkeiten hätten sich nicht verbessert, die Versorgungssicherheit sei nicht gewährleistet. Die gesetzliche Regelung gehe „total an der Lebensrealität von Frauen vorbei“.

Die am Montag veröffentlichte Liste befinde sich noch im Aufbau, sagte der Geschäftsführer der Bundesärztekammer, Alexander Dückers. „Wir nehmen die Verantwortung sehr ernst“, sagte er. Ob sie sich in die Liste eintragen wollten, müssten alle Ärzte aber freiwillig entscheiden. Wie lange der Aufbau der Liste insgesamt dauere, sei noch nicht abzusehen.

Auch die Ärztin Kristina Hänel, die 2017 eine Debatte über den Paragrafen 219a angestoßen hatte, findet sich bislang nicht in dem Verzeichnis. Sie sei bisher nicht gefragt worden, sagte sie der Berliner "taz", hätte sich aber auch, wenn die Bundesärztekammer auf sie zugegangen wäre, einer Eintragung verweigert. Auf der Liste fehlten viele Informationen, die betroffene Frauen benötigten, kritisierte sie.

Keine genaueren Angaben über Abtreibungsmethoden

Tatsächlich enthält die Liste lediglich Namen und Kontaktdaten der Ärzte, Angaben über die in der Praxis gesprochenen Fremdsprachen und die Information, ob die Schwangerschaftsabbrüche dort medikamentös oder operativ erfolgen. Es fehlten beispielsweise Angaben, bis zu welcher Woche Schwangerschaftswoche Abbrüche angeboten werden, sagte Hänel. Und bei den operativen Abbrüchen werde nicht aufgeschlüsselt, ob die Ausschabungs- oder die viel schonendere Absaugemethode angewandt werde.

Die Bundesärztekammer halte sich bei den Inhalten an die Vorgaben des Gesetzgebers, rechtfertigte sich Dückers. Man habe keinen Spielraum, der Liste eigenständig weiterführende Informationen hinzuzufügen. Auch Lauterbach sieht darin weniger das Problem. Für Detailinformationen könnten sich die Patientinnen an die jeweilige Praxis wenden, meint er.

In Berlin wurden zuletzt im Juni zwei Ärztinnen zu Geldstrafen verurteilt, weil sie unzulässig für Schwangerschaftsabbrüche geworben hatten. Sie hatten angekündigt, sich weiter gegen den Paragraphen 219a einzusetzen. (mit epd)