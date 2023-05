Ehre für Berliner Schulleiter Fußweg und Museum erinnern Wolfgang Seifert

Ehre für einen langjährigen Schulleiter im Süden Berlins: Am Freitag, dem 5. Mai, wird der bisher namenlose Fuß-und Radweg zwischen dem Buckower Damm und der Christoph-Ruden-Straße offiziell in Wolfgang-Seifert-Weg benannt. Darüber berichtet der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Neukölln in seiner aktuellen Ausgabe - in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke.

Wolfgang Seifert war zwischen 1965 und 1989 Rektor der Christoph-Ruden-Schule in der gleichnamigen Straße. Seifert habe die Grundschule maßgeblich geprägt und aufgebaut, hieß es im Frühjahr dazu im Amtsblatt. Der bisher namenlose Weg, der nur von Fußgänger- und Radfahrer:innen genutzt wird, verläuft knapp 150 Meter südlich des Schulgeländes und damit in unmittelbarer Nähe zu Seiferts früherer Wirkungsstätte.

Anlässlich der Benennung ehrt das Museum Buckow Seifert mit einer Ausstellung. Zu sehen sind ausgewählte Bilder und Zeichnungen sowie persönliche Erinnerungsstücke des Rektors. Die Eröffnung findet am Freitag von 11 bis 12 Uhr im Museum Buckow im kleinen Kreis statt. Es werden seine Töchter und ehemalige Kolleg*innen Seiferts dabei sein. Die Ausstellung ist dann im Museum Buckow immer freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Buckower Damm 242.

Der Buckower Heimatverein setzt sich für die Förderung heimatgeschichtlicher Aktivitäten ein, indem er regelmäßig kulturelle Veranstaltungen organisiert. Gegründet wurde die Vereinigung im April 2020. Der Ortsteil Buckow wurde erstmals vor knapp 650 Jahren, am 4. Juni 1373, in einem Dokument erwähnt. Gemeinsam mit Rudow feiert der Ortsteil im Juni das 650-jährige Jubiläum.

