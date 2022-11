Stau in Berlin-Friedrichshain Klimademonstranten blockieren Frankfurter Tor – Orchester unterstützt Aktion

Klimaschutz-Demonstranten der „Letzten Generation“ setzen ihre Straßenblockaden in Berlin fort. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin auf Twitter mitteilte, blockiert die Gruppe seit Freitagmorgen das Frankfurter Tor in Friedrichshain.

Eine Sprecherin der Berliner Polizei bestätigte die Aktion auf Nachfrage. Insgesamt seien rund 50 Personen beteiligt, über 30 hätten sich an der Fahrbahn festgeklebt. Die Polizei sei mit insgesamt 230 Kräften im Einsatz.

Unterstützt werden die Demonstranten nach eigenen Angaben vom Orchester Lebenslaute, das ebenfalls eine Straße am Frankfurter Tor blockiere und dabei klassische Musik spiele. Die Polizeisprecherin bestätigte, dass an der Protestaktion auch Menschen mit Musikinstrumenten beteiligt seien.

Die Protestgruppe „Letzte Generation“ teilte am Freitag mit: „Heute sind dutzende Menschen im Herzen Berlins zusammengekommen, um sich entschlossen dem tödlichen Kurs der Bundesregierung entgegenzustellen. Sie blockieren friedlich den Verkehr am Frankfurter Tor, weil sie das Politikversagen in der Klimakatastrophe nicht länger stillschweigend hinnehmen können.“ Sie forderten von der Bundesregierung mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel.

Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin, kritisierte: „Sich an einem Freitagmorgen auf den Asphalt von wichtigen Verkehrsadern zu kleben, ist Nötigung und ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.“ Straftaten seien kein legitimer Protest im demokratischen Rechtsstaat. Für politische Entscheidungen brauche es politische Mehrheiten, so Jendro, „unsere Demokratie ist nicht verhandelbar“.

Die Protestgruppe „Letzte Generation“ hatte in den vergangenen Wochen regelmäßig Straßen in Berlin blockiert. Heftige Kritik gab es, als am 31. Oktober ein Spezialfahrzeug der Berliner Feuerwehr während einer Blockade in einem Stau stecken blieb. Das Fahrzeug sollte bei der Bergung einer lebensgefährlich verletzten Radfahrerin helfen. Die Frau starb einige Tage später.

Nach den jüngsten Angaben der Berliner Feuerwehr sei die Rettung der Frau durch die Aktion der Klimademonstranten erheblich erschwert worden. Am Donnerstag diskutierte der Bundestag hitzig über härtere Strafen für die Klimademonstranten.

Die Berliner Polizei ergreift inzwischen Maßnahmen, um die Protestaktionen der Gruppe zu erschweren. So entfernte die zuständige Autobahn GmbH auf Anfrage der Berliner Beamten Leitern an insgesamt acht Schilderbrücken an der A100. Einen entsprechenden Bericht der „B.Z.“ bestätigte die Polizeisprecherin auf Nachfrage. So soll es den Demonstranten erschwert werden, auf die Schilderbrücken zu klettern und sich daran festzukleben.

