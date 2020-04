Im transatlantischen Streit um begehrte Schutzmasken wehrt sich die US-Botschaft in Berlin – die amerikanischen Behörden hätten mitnichten für Berlins Polizei bestimmte Lieferungen konfisziert.

"Die Regierung der Vereinigten Staaten hat nichts unternommen, um für Deutschland bestimmte 3M-Lieferungen umzuleiten, noch wussten wir irgendetwas von solchen Sendungen", teilte die US-Botschaft in Berlin mit. "Die USA arbeiten mit ihren Partnern und Verbündeten solidarisch daran, bedürftigen Ländern humanitäre Hilfe bereitzustellen."

Man sei besorgt über "allgegenwärtige Versuche, die internationalen Anstrengungen zu spalten – durch Desinformationskampagnen ohne Angaben von Quellen".

Wie berichtet, war eine für die Berliner Polizei bestellte Ladung von 200.000 Schutzmasken der US-Firma 3M auf dem Flughafen im thailändischen Bangkok verschwunden. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte am Freitag gesagt, die Masken seien auf Betreiben der USA "konfisziert" worden. Er hatte von einem "Akt moderner Piraterie" gesprochen.

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]

Im ZDF wiederholte er am Montag den Vorwurf der Konfiszierung nicht, der Senator sagte allerdings weiter, die verschwundenen Masken seien inzwischen in den USA gelandet.

Lieferungen werden inzwischen von Sicherheitskräften begleitet

Unbestätigten Angaben zufolge, so hieß es von Klinikfunktionären, wurde die Lieferung durch die USA aufgekauft – bevor sie letztgültig der Bundesrepublik veräußert wurde.

Washingtons Diplomaten in Berlin erklärten, die USA habe die heimische Medizinmaterial-Produktion hochgefahren, kaufe aber zugleich Überangebote anderer Länder auf. Die US-Regierung werde aber Maßnahmen gegen "Wucherpreise und Pandemie-Geschäftemacherei" ergreifen.

[Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Berlin lesen Sie in unserem Newsblog.]

Das Beschaffen nötiger Schutzutensilien in der Coronakrise – also Masken, Brillen, Anzügen – fordert Bund, Senat, Praxen und Kliniken stärker heraus als erwartet. Vor drei Wochen war zur Überraschung des Senat nur eine Minimallieferung der Bundesregierung in Berlin eingetroffen.

Lieferungen mit Schutzmasken werden inzwischen von Sicherheitskräften begleitet. Insbesondere niedergelassene Ärzte drohten, Praxen schließen zu müssen, weil Masken, Kittel, Handschuhe und Desinfektionsmittel fehlten.

Berliner CDU fordert Entschuldigung bei der US-Regierung

In den Kliniken wurden Masken rationiert. Die Lage hat sich nun gebessert: Am Wochenende traf eine andere Lieferung aus China ein, zwei Millionen Masken und 300.000 Schutzkittel werden nun an Ärzte und Pflegekräfte verteilt. Das ansteckende Coronavirus kann zum schweren Lungenleiden Covid-19 führen.

CDU-Fraktionschef Burkard Dregger wirft dem Senat indes vor, Berlin mit Äußerungen über die USA erheblich geschadet zu haben. Dregger verlangte am Montag, der Senat müsse sich entschuldigen, auch bei der US-Regierung.

„Die Einschätzung der amerikanischen Botschaft ist eine schallende Ohrfeige für Herrn Geisel und Herrn Müller“, sagte Dregger. Der Oppositionsführer kritisierte, das Verhalten des Senats sei eine Täuschung der Öffentlichkeit. „Das wird Berlin bei der Beschaffung von Schutzausrüstung auf den internationalen Märkten nicht helfen.“

Der Chef der Senatskanzlei, Christian Gäbler (SPD), warf der CDU dagegen am Montag via Twitter das Verbreiten von „Verschwörungstheorie“ vor. Was er damit meinte, erklärte Gäbler nicht. (mit dpa)