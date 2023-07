Sturz durch Glaskuppel des Estrel-Hotels in Berlin-Neukölln 17-Jährige stirbt bei Abifeier des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums

Eine 17-Jährige ist bei einer Abiturfeier in Berlin-Neukölln nach Angaben eines Polizeisprechers durch eine Plexiglaskuppel gestürzt. Dabei wurde sie tödlich verletzt. Das teilte die Berliner Polizei am Montagmorgen mit.

Laut Polizei kletterten in der Nacht zu Montag bei der Feier zwei Jugendliche auf ein Dachfenster eines Hotels in der Sonnenallee. Gegen 1.30 Uhr es zu dem Sturz. Die zweite Person – ein 16-Jähriger – landete laut „Bild“-Bericht auf Mülltonnen, die seinen acht Meter tiefen Aufprall abfederten.

Das Nachrichtenportal „T-online“ berichtet, der Vorfall habe sich im Estrel Hotel an der Sonnenallee ereignet. Schüler des Pankower Rosa-Luxemburg-Gymnasiums in Berlin-Pankow sollen dort gefeiert haben, insgesamt sollen etwa 500 Personen an der Feier teilgenommen haben. In der Ziegrastraße sollen in der Nacht Rettungskräfte mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen sein. Mehrere Notfallseelsorger sollen sich um die zahlreichen Mitschüler gekümmert haben, die den Vorfall mitbekommen hatten.

Rettungskräfte brachten die Jugendliche in ein Krankenhaus. Dort erlag sie den Angaben zufolge ihren Verletzungen. Wie es genau zu dem Sturz kam, ist bislang unklar. Weitere Informationen waren am frühen Montagmorgen nicht bekannt.

Das Hotel hat neben einigen Hundert Zimmern auch mehrere große Veranstaltungsräume. Wie die Jugendlichen auf das Dach gelangten, war zunächst nicht bekannt. (dpa/Tsp)